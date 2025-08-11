Subvenții de milioane în agricultură: firmele lui Haraga domină clasamentul județului Iași

Fermierii ieșeni au atras subvenții agricole mai mari în 2024. Cele mai consistente sume au ajuns în exploatațiile mari, printre acestea regăsindu-se și firmele coordonate de omul de afaceri Mihai Haraga (foto). Acesta administrează una dintre cele mai extinse structuri agricole din regiune, reușind să atragă peste 11% din totalul subvențiilor acordate în județ.

În capitala Moldovei, subvențiile agricole au atins anul trecut peste 83 de milioane de euro, finanțări masive care au ajuns la aproape 16.000 de beneficiari. Deși numărul lor este ridicat, analiza sumelor încasate relevă o concentrare semnificativă a fondurilor în rândul câtorva societăți agricole de mari dimensiuni.

Printre acestea se numără firmele coordonate de Mihai Haraga, unul dintre cei mai mari fermieri din regiune. Astfel, potrivit datelor furnizate de APIA Iași, în Campania 2022-2023 au fost acordate în acest județ, subvenții în valoare de 80,78 milioane euro, pentru ca în anul următor, respectiv intervalul octombrie 2023 – octombrie 2024 să ajungă la 83,3 milioane euro. Aceste fonduri provin atât din bugetul național, cât și din surse europene – FEGA și FEADR – și sunt distribuite prin diverse scheme și măsuri de sprijin pentru sectorul vegetal și zootehnic.

Ca număr de beneficiari, în Campania 2022 s-au depus 17.425 de cereri pentru o suprafață de aproape 284.000 de hectare și în 2023 se observă o ușoară scădere, numărul de solicitări fiind de 16.710, pentru o suprafață de peste 278.500 ha.

Grupul de firme controlat de Haraga a încasat peste 11% din total subvențiilor

Numai firmele lui Mihai Haraga au reușit să încaseze anul trecut, subvenții agricole de peste 9,25 milioane de euro, adică undeva la 11,11% din totalul subvențiilor agricole acordate la nivelul întregului județ. Cea mai mare sumă cumulată în cele două campanii a fost încasată de

SC AGRICOLA 96 SA TIGANASI, cu 5.387.425 euro, fiind totodată firma cu cea mai mare suprafață agricolă din județ, conform APIA. Aceasta a beneficiat de sprijin pentru culturi arabile, sfeclă de zahăr, carne de vită, lucernă, soia și intervenții pentru bunăstarea tineretului bovin. Urmează MOLDOVA TIGANASI S.A., care a primit 1.525.327 euro. Firma activează în sectorul vegetal și zootehnic, accesând subvenții pentru culturi arabile, bovine pentru lapte și carne, precum și pentru bunăstarea animalelor.

Pe locul trei se află SC INTEGRASEM S.R.L., cu 1.219.585 euro, urmată de SEMCONSULT SRL, care a încasat 1.126.525 euro. Ambele firme au accesat scheme pentru culturi arabile, practici agricole de mediu, soia, sfeclă de zahăr și lucernă. Tipologiile de subvenții accesate sunt diverse și includ sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității, practici benefice pentru mediu, ajutoare naționale tranzitorii, sprijin cuplat pentru diverse culturi și specii zootehnice, precum și măsuri de bunăstare animală și agricultură ecologică.

Pe lângă grupul coordonat de Mihai Haraga, în topul încasărilor se aflau, anii trecuți și SC Fermador SRL, Avitop SA, Agroindustriala Bucium SA, Agrocomplex Lunca Pașcani SA, Panifcom SRL, Adige SRL, Cotnari SA, Agralmixt SA și Latini Com SRL – semn că, în ciuda concentrării fondurilor în jurul unui grup restrâns, agricultura ieșeană rămâne un teren competitiv, susținut de o rețea diversă de investitori români și străini.

Publicitate și alte recomandări video