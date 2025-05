Succes ieșean remarcabil la Olimpiada de Lingvistică Asia Pacific: Elevă de la Colegiul Național Iași, medaliată cu aur și calificată la etapa internațională

Luiza Teodora Mihai a obținut un rezultat echivalent cu Medalia de Aur și s-a clasat pe prima poziție între concurenții din România. Totodată, s-a calificat a Olimpiada Internațională de Lingvistică din Taipei, Taiwan. Eleva de la Colegiul Național din Iași a fost coordonată de profesoara de Limba și literatura română Antonina Bliorț.

Tânăra a transmis că experiența din acest an a fost una specială, pentru că a fost primul an în care a obținut medalie de aur la Asia Pacific Linguistics Olympiad.

„Cele 5 probleme care au constituit proba şi pentru care am avut la dispoziție 5 ore mi s-au părut atipice şi au avut în centru fenomene lingvistice interesante şi destul de diferite de alte olimpiade la care am mai participat. Mă bucur mult că am obtinut acest rezultat, iar medalia de aur de la APLO are şi mai multă însemnătate prin faptul ca îmi asigură participarea la Olimpiada Internațională de Lingvistică de anul acesta, care va avea loc în vară, în Taiwan. Cred că la această ediție a contat foarte mult şi experiența adunată de-a lungul timpului în cadrul competițiilor de lingvistică, nu doar prin cunoașterea mai multor tipuri de probleme, ci şi prin faptul că am învățat să-mi gestionez mult mai bine timpul”, a declarat Luiza Teodora Mihai.