Sucevean amendat cu peste 6000 de lei din cauza numărului de înmatriculare de la mașină. A rămas și fără permis

Şoferul care conducea un autoturism marca Mercedes, înmatriculat în Germania, cu numărul DAU MU3, a fost oprit de poliţişti în trafic, pe drumul judeţean 209 C, mai exact pe raza localităţii Vornicenii Mici, pentru că circula cu 103 de km/oră, pe un sector de drum unde limita de viteză era de 50 de km/oră. Oamenii legii i-au cerut şoferului permisul de conducere, însă acesta a spus că nu îl are asupra sa. Poliţiştii suspectau că şoferul are totuşi permisul de conducere şi refuză să-l predea, aşa că i-au cerut să coboare din maşină pentru a fi supus unui control corporal. În acel moment, bărbatul i-a înmânat portofelul pasagerei din dreapta. Aşa că oamenii legii i-au adresat rugămintea femeii să le arate conţinutul portofelului, dar aceasta a refuzat.

Deranjat de cele întâmplate, şoferul a sunat la 112 şi a reclamat că poliţiştii ar fi avut un comportament necorespunzător. Adevărul a ieşit însă la iveală după vizualizarea imaginilor de pe dispozitivele de filmare pe care le purtau poliţiştii de la Serviciul Rutier. Anchetatorii au constat că poliţiştii au acţionat în conformitate cu legislaţia în vigoare. În cele din urmă, şoferul a primit o amendă de 4.000 de lei pentru apel fals la 112, potrivit adevarul. Totodată, a fost sancţionat contravenţional conform art. 102 alin. 1 lit. e din O.U.G. nr. 195/2002 cu 9 puncte amendă în cuantum de 1305 lei pentru depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise şi conform art. 101 alin. 1 pct. 18 din O.U.G. nr. 195/2002 cu 6 puncte amendă în cuantum de 870 lei pentru că nu avea asupra sa permisul de conducere.