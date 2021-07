Summer Sale la Palas! Bucură-te de reduceri de până la 70%

Fiecare sesiune de shopping are farmecul ei, dar Summer Sale aduce în plus și o porție generoasă de bună dispoziție și articole vestimentare mult dorite, la prețuri tentante. Astfel, îți poți înnoi complet garderoba personală și a întregii familii cu ceva nou, în trend și care ți se potrivește perfect. Brandurile afișează super reduceri de până la 70%.

Dacă ești în căutare de piese fresh pentru zilele la birou sau te pregătești de vacanță, vizitează brandurile Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Guess, Liu Jo, Marc O'Polo, Mango, Massimo Dutti, Motivi, Tom Tailor, H&M, U.S. Polo Assn., Pull&Bear, Stradivarius, House, Oysho, Lee Cooper, Levi's, Colin's, Bershka, LC Waikiki, Bigotti, D`S Damat, Lavande, Penti, care te întâmpină cu discounturi substanțiale! Însă, cu ținute în tendințe la prețuri ispititoare te așteaptă și alte locații, așa că tot ce ai nevoie pentru a contura outfituri admirabile, cu personalitate, este creativitatea. Pentru o ținută sofisticată adaugă și o geantă într-o nuanță vibrantă, iar dacă preferi stilul mai simplu, dar vrei să ieși în evidență, optează pentru o curea casual sau un ceas special. Accesorii la prețuri mici găsești la Be in Time și Meli Melo.

Tot acum îți poți completa și colecția de încălțăminte. Saboții și flip-flops sunt ideale pentru zilele călduroase și găsești o mulțime de modele la Anna Cori, Ecco, Il Passo, Tezyo, Office Shoes, Deichmann și CCC la prețuri atractive. În zilele mai răcoroase, merită să optezi, printre altele, pentru loafers cu talpă mai groasă, sneakerși, pantofi stiletto ultra chic sau chiar cizme cowboy. Fă o vizită și la alte magazine de specialitate și descoperă ofertele estivale!

Cu reduceri și colecții ce inspiră emoție și care vor da o notă în plus de rafinament zilelor tale te așteaptă și magazinul de bijuterii Pandora. Totodată, MAC, Pupa Milano și Sabon au o ofertă bogată de cosmetice, produse de îngrijire, de make-up și parfumuri la prețuri irezistibile.

Și dacă iubești mișcarea și petrecerea timpului în aer liber, ai nenumărate motive să vii la cumpărături în Palas. Hervis, Intersport și Grid au tăiat din prețuri.

Iar dacă te pregătești să dansezi pe melodiile Loredanei, care va susține sâmbătă, 3 iulie, un concert în Fratelli sau dacă alegi să petreci seara de sâmbătă în Skin la o petrecere inedită alături de Dan Bittman ori ai un eveniment important în familie, look-ul ce îți garantează că te vei distra cu stil îl găsești la Palas.

Lista reducerilor continuă și la magazinele cu produse pentru casă, iar în foodcourt, unde se desfășoară și campania „Football Days & Nights” te așteaptă o mulțime de surprize. Astfel, la patru mese servite primești un cadou. Catalogul complet al promoțiilor estivale poate fi accesat aici!