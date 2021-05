Summer Well sau Untold? Cîțu sau Boc? Cine va organiza primul mare festival

Întrebat despre dezamăgirea organizatorilor de festivaluri în privința numărului limitat de persoane care au voie acum la astfel de concerte, premierul a amintit că este totuși pandemie și că au fost luate măsuri de relaxare deși nu acesta era planul.

"Vedeți?! Suntem în pandemie totuși. Eu am spus tot timpul de la 1 august. Niciodată nu am spus că vor fi evenimente până la 1 august și totuși dăm voie evenimentelor cu număr limitat. După 1 august putem să vorbim de alte relaxări, alte condiții. Până la 1 august, când sperăm să fim la 50-60% din populație vaccinată, acestea sunt condițiile. Decât nimic, cred că e mai bine să avem 5.000 de persoane. Ok, toți am vrea să fie festival de 60.000 de persoane, dar nu prea văd prin Europa să se facă altfel decât la noi. Noi dăm acum voie la festivaluri, de la 1 iunie, mai mici, dar se fac. Nu trebuie să uităm că pandemia nu a trecut, chiar dacă ne-am mai relaxat, și că acum o lună de zile aveam 1400 de persoane la ATI", a spus Florin Cîțu.

Premierul a mai declarat că ar fi o competiție în prezent între București, Cluj și Timișoara la rata de vaccinare și că în funcție de acest aspect se va putea organiza și un mare festival.

"Competiția e bună chiar și în vaccinare. S-a creat așa natural o competiție la vaccinare între București, Cluj și Timișoara. Domnul Boc și cu mine vrem să vedem cine organizează primul cel mai mare festival. Eu vreau să fie Summer Well la București, el vrea să fie Untold. Dar există o competiție și ne uităm la rata de vaccinare. București este momentan peste Cluj la rata de vaccinare', a spus miercuri Florin Cîțu.

