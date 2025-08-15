UPDATE Summit Alaska: Trump şi Putin îşi strâng călduros mâna în Alaska, înaintea unui summit privind Războiul din Ucraina

Preşedinţii american Donald Trump şi rus Vladimir şi–au dat mâna călduros, vineri, în Alaska, după ce au coborât din avion, înaintea unui summit, scrie news.ro.

Președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin au început convorbirile față în față, vineri, la Anchorage, în statul american Alaska.

Potrivit Reuters, cei doi șefi de stat nu au făcut nicio declarație și nu au acceptat întrebări, în timp ce stăteau unul lângă celălalt.

Discuțiile se desfășoară la baza militară Elmendorf-Richardson din orașul Anchorage.

Kyodo remarcă faptul că acest summit, care se desfășoară în absența președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, reprezintă primele negocieri directe dintre liderii SUA și Rusiei de la declanșarea invaziei pe scară largă a Moscovei, în 2022.

Trump le-a spus ”mulţumesc” jurnaliştilot cărora li s-a permis scurt timp accesul în sala reuniunii.

Președintele SUA, Donald Trump, și șeful statului rus, Vladimir Putin, au sosit vineri la baza aeriană Elmendorf-Richardson, din Anchorage (Alaska), unde vor purta un dialog privind ajungerea la un armistițiu în Ucraina, informează agențiile internaționale de presă.

Donald Trump a salutat militar. Cei doi preşedinţi au fost survolaţi de avioane de vânătoare în timp ce schimbau câteva cuvinte, înainte să facă o poză istorică. Ei s-au urcat în aceeaşi maşină pentru a se duce la locul summitului. Ei au fost conduşi către o sală în care să discute despre Ucraina în prezenţa unor consilieri. Donald Trump a coborât primul din Air Force One. Câteva secunde mai târziu, preşedintele rus a coborât, la rândul său, din avionul prezidenţial, la Anchorage. Zîmbind, el era însoţit de mai mulţi agenţi de securitate. Donald Trump l-a aplaudat.

