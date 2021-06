Şumudică este noul antrenor al CFR Cluj: “Am ales echipa care cred că mi se potriveşte"

”Ieri (n.r. marţi) am început negocierile serioase cu preşedintele Marian Copilu şi astăzi (n.r. miercuri) am semnat. Îţi dau cuvântul meu de onoare că am semnat aproape cu ochii închişi că am simţit permanent că totul este în regulă. Mă bucur foarte mult că am încheiat repede şi nu am stat în negocieri lungi. Abia aştept să începem lucrul efectiv împreună. Am văzut că au fost fel şi fel de discuţii în spaţiul public, n-am făcut niciun fel de licitaţie. Am ales echipa care cred că mi se potriveşte în momentul ăsta. Da, este adevărat, am negociat cu echipe din Arabia Saudită, chiar şi astăzi (n.r. miercuri) am fost sunat de un club”, a spus Şumudică.

Marius Şumudică îi succede la CFR Cluj lui Edward Iordănescu.