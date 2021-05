Şumudică s-a decis: Refuz oferta de la FCSB. Nu vom putea colabora niciodată

"Am decis să nu colaborăm. Este cel mai bine şi pentru mine şi pentru Gigi Becali. Sufleteşte nu am putut face pasul, deşi profesional era bine. Am ajuns la Constanţa, am stat de vorbă cu staful meu, nu am ajuns la un consens şi am decis de comun acord că este bine să nu facem acest pas. Dânsul nu putea colabora cu staful meu, eu nu cu al lui. Gigi Becali rămâne prietenul meu, dar nu vom putea colabora niciodată", a declarat Şumudică la Digisport.

Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunţat, miercuri, că Marius Şumudică va fi antrenorul echipei, din sezonul viitor, după ce Anton Petrea a refuzat să continue. El a anunţat şi detaliile contractului pe care îl va avea Marius Şumudică la echipa lui, prima cea mai mare, de 500.000 de euro, urmând a fi pentru calificarea în grupele Ligii Campionilor.