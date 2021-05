"Super-ironie" a companiei Ryanair la adresa lui Mourinho: Un bagaj de mână îi este suficient

Compania aeriană low-cost Ryanair a postat un mesaj ironic pe Twitter, după ce AS Roma a anunţat că echipa va fi antrenată de portughezul Jose Mourinho, din sezonul viitor.

"Jose va fi fericit să afle că în prezent zburăm de la Londra la Roma de la doar 14,99 lire sterline. Din cauza lipsei sale de trofee cu Spurs, ne aşteptăm ca un bagaj de mână să fie suficient pentru această călătorie", se arată pe contul companiei aeriene irlandeze, alături de comunicatul echipei AS Roma, prin care anunţă angajarea portughezului.

La 19 aprilie, Jose Mourinho a fost data afară din postul de manager al echipei Tottenham, după 17 de luni în funcţie, în care rezultatele formaţiei au fost slabe.

După ce a venit în noiembrie 2019 la Londra, Tottenham a încheiat sezonul pe locul 6, de Liga Europa, pe care a părăsit-o în optimi, după dubla manşă cu Dinamo Zagreb, şi a lăsat-o, anul acesta pe locul 7.

Bilanţul său la Tottenham este cel mai slab din cariera de antrenor, doar 51 la sută de meciuri câştigate în toate competiţiile (44/86), cu excepţia sezonului 2001/2002, când a antrenat pe Uniao Leiria (45 la sută), şi niciun trofeu. În acest sezon, Tottenham a pierdut 13 meciuri sub conducerea lui Mourinho în toate competiţiile, cele mai multe din cariera portughezului. AS Roma a anunţat, marţi, că tehnicianul portughez Jose Mourinho va antrena echipa AS Roma din sezonul viitor.

La 58 de ani, tehnicianul demis luna trecută de la Tottenham, va prelua echipa romană în locul compatriotului său Paulo Fonseca (48 ani). Pentru Mourinho va fi a doua experienţă în Italia, după ce a mai pregătit Inter Milano între 2008 şi 2010. El a semnat un contract valabil până în 2024.

