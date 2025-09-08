MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

Superliga: Atacantul Virgiliu Postolachi, transferat de la CFR Cluj la Universitatea Cluj

De Redacția
luni, 08 septembrie 2025, 22:35
3 MIN
Superliga: Atacantul Virgiliu Postolachi, transferat de la CFR Cluj la Universitatea Cluj

FC Universitatea Cluj şi CFR au ajuns la o înţelegere privind transferul atacantului Virgiliu Postolachi (25 de ani) la echipa „studenţilor”.

Născut în Republica Moldova, la Edineţ şi crescut în Franţa, vârful de 1,88 metri a făcut primii paşi în fotbal chiar în curtea galonatului club din „Hexagon”, Paris Saint-Germain. Acolo, Postolachi a evoluat la categoria de vârstă U17, urmând să fie ulterior promovat la grupa U19 datorită evoluţiilor sale apreciate. Fotbalistul cu dublă cetăţenie, moldovenească şi română, s-a remarcat, de asemenea, la echipa U19, pentru care a reuşit să marcheze de două ori în grupa de UEFA Youth League, în partidele disputate în deplasare cu Celtic Glasgow (3-2) şi Bayern Munchen (1-3). Aceste realizări i-au deschis uşa către nivelul de seniori, acolo unde Postolachi a debutat în tricoul echipei secunde a celor de la PSG, la nivelul ligii a patra, reuşind să marcheze de cinci ori în 36 de meciuri jucate în perioada 2017-2019.

Vara lui 2019 i-a adus lui Postolachi trecerea la Lille, însă nu a apucat să debuteze pentru prima echipă, fiind doar pe bancă la o partidă cu Reims din 1 septembrie 2019. În schimb, a strâns 17 prezenţe pentru echipa secundă în stagiunea 2019-2020, tot la nivelul ligii a patra.

După un an petrecut la Lille, Postolachi a semnat cu prim-divizonara belgiană, Mouscron şi a evoluat în şase meciuri în prima parte a anului competiţional, urmând ca în iarnă sa fie împrumutat în liga secundă daneză, la Vendsyssel FF.

După ce a mai bifat opt meciuri în stagiunea 2021-2022 pentru Mouscron, Postolachi a acceptat în premieră o provocare din România şi a semnat în iulie 2022 cu UTA Arad. În primul sezon de Superligă, moldoveanul a marcat de zece ori şi a livrat trei pase decisive în 37 de partide în sezonul regular şi play-out, înscriind o „dublă” şi în returul barajului de „supravieţuire” disputat împotriva lui FC Buzău (5-1).

După doar un sezon la Arad, Postolachi s-a întors în ţara în care s-a format şi a semnat cu Grenoble, echipă din al doilea eşalon, pentru care a marcat patru goluri şi a mai contribuit cu două assist-uri în cele 33 de meciuri în care şi-a făcut apariţia pe teren. Nici acolo aventura sa nu s-a întins pe mai mult de un an, întrucât CFR l-a achiziţionat în vara lui 2024. Pentru „vişinii”, Postolachi a evoluat în 38 de partide în sezonul precedent şi a înscris de cinci ori, reuşind totodată să îşi treacă în CV primul trofeu al carierei: Cupa României.

În acest început de stagiune, Postolachi a bifat 13 prezenţe pentru CFR, dintre care şapte în competiţiile europene, cinci în Superligă şi una în Supercupa României şi a reuşit să marcheze de două ori în partidele cu Unirea Slobozia şi Rapid din întrecerea internă.

După cinci meciuri bifate pentru selecţionata U21, Postolachi a făcut pasul în naţionala „mare”, pentru care are deja 30 de prezenţe. Noul nostru atacant a reuşit să înscrie o dată pentru naţionala ţării sale, aducând toate punctele Moldovei din partida cu Andorra (1-0), disputată în toamna anului trecut în UEFA Nations League.

Etichete: cfr cluj, u cluj

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network