Superliga: Atacantul Virgiliu Postolachi, transferat de la CFR Cluj la Universitatea Cluj

Născut în Republica Moldova, la Edineţ şi crescut în Franţa, vârful de 1,88 metri a făcut primii paşi în fotbal chiar în curtea galonatului club din „Hexagon”, Paris Saint-Germain. Acolo, Postolachi a evoluat la categoria de vârstă U17, urmând să fie ulterior promovat la grupa U19 datorită evoluţiilor sale apreciate. Fotbalistul cu dublă cetăţenie, moldovenească şi română, s-a remarcat, de asemenea, la echipa U19, pentru care a reuşit să marcheze de două ori în grupa de UEFA Youth League, în partidele disputate în deplasare cu Celtic Glasgow (3-2) şi Bayern Munchen (1-3). Aceste realizări i-au deschis uşa către nivelul de seniori, acolo unde Postolachi a debutat în tricoul echipei secunde a celor de la PSG, la nivelul ligii a patra, reuşind să marcheze de cinci ori în 36 de meciuri jucate în perioada 2017-2019.

Vara lui 2019 i-a adus lui Postolachi trecerea la Lille, însă nu a apucat să debuteze pentru prima echipă, fiind doar pe bancă la o partidă cu Reims din 1 septembrie 2019. În schimb, a strâns 17 prezenţe pentru echipa secundă în stagiunea 2019-2020, tot la nivelul ligii a patra.

După un an petrecut la Lille, Postolachi a semnat cu prim-divizonara belgiană, Mouscron şi a evoluat în şase meciuri în prima parte a anului competiţional, urmând ca în iarnă sa fie împrumutat în liga secundă daneză, la Vendsyssel FF.

După ce a mai bifat opt meciuri în stagiunea 2021-2022 pentru Mouscron, Postolachi a acceptat în premieră o provocare din România şi a semnat în iulie 2022 cu UTA Arad. În primul sezon de Superligă, moldoveanul a marcat de zece ori şi a livrat trei pase decisive în 37 de partide în sezonul regular şi play-out, înscriind o „dublă” şi în returul barajului de „supravieţuire” disputat împotriva lui FC Buzău (5-1).

După doar un sezon la Arad, Postolachi s-a întors în ţara în care s-a format şi a semnat cu Grenoble, echipă din al doilea eşalon, pentru care a marcat patru goluri şi a mai contribuit cu două assist-uri în cele 33 de meciuri în care şi-a făcut apariţia pe teren. Nici acolo aventura sa nu s-a întins pe mai mult de un an, întrucât CFR l-a achiziţionat în vara lui 2024. Pentru „vişinii”, Postolachi a evoluat în 38 de partide în sezonul precedent şi a înscris de cinci ori, reuşind totodată să îşi treacă în CV primul trofeu al carierei: Cupa României.

În acest început de stagiune, Postolachi a bifat 13 prezenţe pentru CFR, dintre care şapte în competiţiile europene, cinci în Superligă şi una în Supercupa României şi a reuşit să marcheze de două ori în partidele cu Unirea Slobozia şi Rapid din întrecerea internă.

După cinci meciuri bifate pentru selecţionata U21, Postolachi a făcut pasul în naţionala „mare”, pentru care are deja 30 de prezenţe. Noul nostru atacant a reuşit să înscrie o dată pentru naţionala ţării sale, aducând toate punctele Moldovei din partida cu Andorra (1-0), disputată în toamna anului trecut în UEFA Nations League.

Publicitate și alte recomandări video