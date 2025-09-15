MICA PUBLICITATE
SPORT

Superliga: Dinamo a învins Petrolul la Ploieşti, scor 3-0

De Redacția
luni, 15 septembrie 2025, 23:59
1 MIN
Echipa bucureşteană Dinamo a învins luni seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Petrolul Ploieşti, în ultimul meci al etapei a noua din Superligă.

Gazdele au început meciul de la Ploieşti cu şutul piternic, dar pe lângă poartă, al lui Grozav, din minutul 10, apoi, în minutul 24, Tolea nu a reuşit să ajungă la mingea pasată de Roche, irosind o nouă şansă. Cei care au deschis scorul au fost însă oaspeţii. în minutul 44 Alexandru Musi a scos o minge dintre jucătorii ploieşteni, pasându-i lui Cîrjan, care s-a descurcat de minune în careu şi a înscris pe lângă Krell.

După pauză Krell a respins şutul lui Ikoko, din minutul 47, dar nu a mai avut replică la şutul lui Danny Armstrong, din careu, în minutul 60, şi Dinamo conducea cu 2-0. Sălceanu a evitat golul în minutul 72, scoţând de pe linia porţii, iar Dinamo stabilit scorul final prin Sivis, în minutul 90+6.

DInamo a învins la Ploieşti, pe Petrolul, cu 3-0 şi este a treia în clasament.

PETROLUL: Krell – Ricardinho, Papp, Y. Roche, Sălceanu – Jyry (Doukansy 74), Mateiu (Doumtsios 65), Dongmo (S. Hanca 74) – Tolea (Oscar Correia 65), Chică Roşă, Grozav. ANTRENOR: Liviu Ciobotariu

DINAMO: Al. Roşca – Ikoko (Sivis 83), K. Boateng, Stoinov, Opruţ (Perica 72) – Milanov (Kyriakou 69), Gnahore, C. Cîrjan – D. Armstrong, Karamoko (Al. Pop 82), Al. Musi. ANTRENOR: Zeljko Kopic

Cartonaşe galbene: Chică-Roşă 28, Mateiu 38 / Karamoko 78

Arbitri: Andrei Chivulete – Cristian Ilinca, Nicuşor Marin

Arbitri VAR: Adrian Cojocaru – Daniel Mitruţi

Etichete: Dinamo Bucureşti, Petrolul Ploiești, superliga romaniei

