SPORT

Superliga: FC Botoşani – FC Argeş, scor 3-1. Victorie clară pentru moldoveni, după un meci spectaculos

De Redacția
luni, 11 august 2025, 21:15
2 MIN
Echipa FC Botoşani a învins luni, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia FC Argeş, în etapa a cincea din Superligă, scrie News.ro.

Gazdele au marcat primele la Botoşani, în minutul 18, când Bodişteanu a primit la 20 de metri de poartă, a pătruns şi a şutat de la marginea careului, cu stângul, învingându-l pe Straton. Minutul 32 a adus o ocazie similară celei a lui Hermannstadt, din meciul cu Universitatea Craiova. La un corner al piteştenilor, Tudose a reluat din careu şi Anestis a scos mingea de pe linia porţii, iar oaspeţii au cerut validarea golului, pretextând că portarul botoşănean a scos balonul de dincolo de linie. Nu s-a acordat nimic. În minutul 45+2 Mailat a dus scorul la 2-0 şi gazdele au intrat cu avantaj la pauză.

În partea secundă Cîmpanu a avut şansa de a marca, dar a şutat pe lângă poartă,  Pe final, Argeşul a redus din diferenţă, Bettaieb marcând din voleu în minutul 83, însă după numai un minut Dumiter a pasat perfect în careu şi Zoran Mitrov a refăcut avantajul de două goluri al gazdelor. S-a terminat FC Botoşani – FC Argeş 3-1 şi moldovenii sunt pe locul 5, cu 8 puncte, faţă de cele 6 puncte ale piteştenilor, care îi plasează pe aceştia pe locul 9.

FC BOTOŞANI: Anestis – Ilaş, Suta, G. Miron, M. Pavlovic (R. Creţ 74) – Papa (Aldair Ferreira 70), Charles Petro – G. Cîmpanu, Bodişteanu (Ongenda 74), Mailat (Mitrov 46) – Dumiter (Kovtalyuk 86). ANTRENOR: Leo Grozavu

FC ARGEŞ: Straton – Borţa, Garutti (Raţă 46), M. Tudose, Sadriu (Briceag 46) – Rădescu (Y. Pîrvu 46), Orozco, Sierra – Caio Martins, Ricardo Matos (Bettaieb 46), R. Moldoveanu (Nacho Heras 75). ANTRENOR: Bogdan Andone

Cartonaşe galbene: Anestis 81, Ongenda 86, Ilaş 86, Leo Grozavu 87 / Y. Pîrvu 52

Arbitri: Andrei Moroiţă – Ionel Valentin Dumitru, Marius Bobe

Arbitri VAR: Florin Andrei – Sebastian Gheorghe

Etichete: fc arges, fc botosani, superliga

