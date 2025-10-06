Superliga: Oţelul Galaţi a învins Metaloglobus, scor 4-0

Gălăţenii au controlat jocul de la cap la coadă şi prima ocazie a venit în minutul 6, când Joao Lameira a trimis în bara transversală. După numai un minut defensiva oaspeţilor a greşit, iar Andrezinho a deschis scorul, din pasa lui Patrick. Reacţia bucureştenilor a venit abia în minutul 35, la şutul lui Abbey, respins de Dur-Bozoancă, însă în minutul 40 gazdele şi-au dublat avantajul prin Lameira. După doar două minute oaspeţii au primit penalti, la un fault al lui Zivulic la Alex Irimia, însă Dur-Bozoancă a respins şutul lui Huiban şi, dacă nu a fost 2-1, va fi 3-0. Lameira a înscris cu o lovitură de cap şi a reuşit dubla, iar gălăţenii au intrat la pauză cu scor de forfait pe tabelă.

În partea secundă gazdele nu au mai forţat şi au mai înscris o singură dată, prin Bordun, din pasa lui Andrezinho, în minutu 75, şi Oţelul Galaţi – Metaloglobus a fost 4-0.

Cu 16 puncte, echipa lui Laszlo Balint e pe locul 7, în timp ce Metaloglobus e ultima, a 16-a, cu trei puncte.

OŢELUL GALAŢI: Dur-Bozoancă – Zhelev (Andrei Rus 87), Zivulic, P. Iacob, Conrado Holz – Pedro Nuno (Chira 86), Joao Lameira, A. Ciobanu (Paulinho 71) – D. Sandu (Bordun 62), Patrick (M. Frunză 87), Andrezinho. ANTRENOR: Laszlo Balint

METALOGLOBUS: Gavrilaş – Kouadio, Pasagic (A. Camara 66), Caramalău, R. Neacşu – Al. Irimia (Ad. Sîrbu 46), Milea, Sabater, Abbey (Liş 73) – Ely Fernandes (Visic 66), Huiban (Zakir 46). ANTRENOR: Mihai Teja

Cartonaşe galbene: Pedro Nuno 45, A. Ciobanu 48, Conrado Holz 88 / Sabater 45, Ad. Sîrbu 79, R. Neacşu 90+2

Arbitri: Iulian Călin – Romică Bîrdeş, Nicuşor Marin

Arbitri VAR: Claudiu Marcu – Marian Barbu

