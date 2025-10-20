MICA PUBLICITATE
SPORT

Superliga: Petrolul Ploieşti a învins CFR Cluj, scor 1-0

De Redacția
luni, 20 octombrie 2025, 23:30
2 MIN
Superliga: Petrolul Ploieşti a învins CFR Cluj, scor 1-0

Echipa ploieşteană Petrolul a dispus luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, de formaţia CFR Cluj, în ultimul meci al etapei a 13-a din Superligă.

În prima repriză au lipsit ocaziile mari de gol, jucătorii celor două echipe părând că nu şi-au reglat tirul, iar cel mai important moment a fost accidentarea lui Grozav şi înlocuirea lui încă din minutul 29. Minutul 66 a adus cea mai clară ocazie de gol a partidei, Chică-Roşă a preluat în careu la o centrare, l-a păcălit pe Zouma şi a şutat la colţul lung, însă mingea s-a dus în bară. Golul a venit în minutul 77 şi a fost înscris de ploieşteni, prin Denis Radu. Asistentul Vasile Marinescu a ridicat fanionul, indicând ofsaid, dar faza a fost analizată de VAR şi golul a fost acordat după aproape patru minute de aşteptare. Biliboc a şutat în minutul 90+1, dar Bălbărău a respins în corner, stopând ultima şansă de gol a oaspeţilor.

Petrolul Ploieşti s-a impus cu 1-0, reuşind a treia victorie stagională şi a doua consecutivă. CFR rămâne cu 13 puncte şi este pe locul 11, în timp ce ploieştenii fac 12 puncte şi sunt pe locul 13.

PETROLUL: Bălbărău – Guilherme (Tolea 72), Papp, Roche – Ricardinho, Dongmo, Mateiu (Doukansy 58), Jyry, Sălceanu – Chică-Roşă (Doumtsios 72), Grozav (V.Gheorghe 29; D. Radu 58). ANTRENOR: Eugen Neagoe

CFR CLUJ: Hindrich – Coco, Zouma (Fică 85), M. Ilie – Şfaiţ (Biliboc 61), Emerllahu, T. Keita, Djokovic (Al. Păun 78), Korenica (Cordea 61) – Slimani, Cernigoi (Aly Abeid 61). ANTRENOR: Andrea Mandorlini

Cartonaşe galbene: V. Gheorghe 41, Ricardinho 90+4, Eugen Neagoe 90+9 / Zouma 65

Arbitri: Sebastian Colţescu – Vasile Marinescu, Romică Bîrdeş

Arbitri VAR: Cătălin Popa – Cristina Trandafir

Etichete: cfr cluj, Petrolul Ploiești, superliga romaniei

Comentarii

