Superliga: Spre deosebire de Poli Iași, FC Botoşani a fost în stare să învingă Metaloglobus, scor 2-0
Formaţia FC Botoşani a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Metaloglobus, în etapa a 11-a a Superligii.
Golurile au fost marcate de Mitrov (27) şi Cîmpanu (64).
Din minutul 62, Metaloglobus a evoluat cu un jucător mai puţin, după ce Aggoun a fost eliminat.
Metaloglobus: Nedelovici – Kouadio, Achim (Aggoun – 46), Caramalău, Pasagic – Irimia A. (Irimia D. – 46), Sabater, Ubbink (Milea – 70), Zakir (Abbey – 76) – Huiban, Hadzic (Fernandes – 46). Antrenor: Mihai Teja
FC Botoşani: Anestis – Ilaş, Diaw, Miron, Ţigănaşu (Pavlovic – 69) – Petro, David (Bodişteanu – 76), Ongenda (Papa – 82), Mitrov (Cîmpanu – 64), Mailat, Dumiter (Kovtalyuk – 69). Antrenor: Leo Grozavu
Cartonaşe galbene: Irimia D. (65), Caramalau (87) / Ilas (85)
Arbitri: Sebastian Colţescu – Marius Marchidanu, Marius Ionuţ Bobe – Alina Ionela Peşu
Camera VAR: Iulian Dima, Mircea Orbuleţ
Observatori: Vasile Bratu, Marian Bucurescu
