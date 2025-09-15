MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

Superliga: Unirea Slobozia a învins FC Hermannstadt, scor 2-0

De Redacția
luni, 15 septembrie 2025, 22:15
1 MIN
Superliga: Unirea Slobozia a învins FC Hermannstadt, scor 2-0

Formaţia Unirea Slobozia a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa FC Hermannstadt, în etapa a noua a Superligii.

Golurile au fost marcate de Afalna (41) şi Espinosa (88).

FC Hermannstadt: Căbuz – Căpuşă, Stoica, Selimovic – Antwi, Albu (Buş – 78), Kujabi (Ivanov – 46), Ciubotaru – Neguţ, Chiţu (Gjorgjievski – 59), Oroian (Jair – 46). Antrenor: Marius Măldărăşanu

Unirea Slobozia: Gurău – Dorobanţu, Dinu, Antoche, Dragu (Toma – 72) – Hamdiji, Pop (Coadă – 77), Purece – Florescu (Safronov – 72), Bărbuţ (Espinosa – 59), Afalna (Jeno – 77). Antrenor: Andrei Prepeliţă

Cartonaşe galbene: Kujabi (39), Jair (55), Ciubotaru (79) / Pop (19), Hamdiu (61), Florescu (64), Dragu (71)

Arbitri: Ionuţ Coza – Romică Bîrdeş, Florian Alexandru Vişan – Cătălin Busi

Arbitri VAR: Rareş George Vidican, George Bogdan Duţă

Observatori: Teodora Albon, Ioan Mărginean

Etichete: FC Hermannstadt, superliga romaniei, unirea slobozia

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network