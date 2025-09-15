Superliga: Unirea Slobozia a învins FC Hermannstadt, scor 2-0
Formaţia Unirea Slobozia a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa FC Hermannstadt, în etapa a noua a Superligii.
Golurile au fost marcate de Afalna (41) şi Espinosa (88).
FC Hermannstadt: Căbuz – Căpuşă, Stoica, Selimovic – Antwi, Albu (Buş – 78), Kujabi (Ivanov – 46), Ciubotaru – Neguţ, Chiţu (Gjorgjievski – 59), Oroian (Jair – 46). Antrenor: Marius Măldărăşanu
Unirea Slobozia: Gurău – Dorobanţu, Dinu, Antoche, Dragu (Toma – 72) – Hamdiji, Pop (Coadă – 77), Purece – Florescu (Safronov – 72), Bărbuţ (Espinosa – 59), Afalna (Jeno – 77). Antrenor: Andrei Prepeliţă
Cartonaşe galbene: Kujabi (39), Jair (55), Ciubotaru (79) / Pop (19), Hamdiu (61), Florescu (64), Dragu (71)
Arbitri: Ionuţ Coza – Romică Bîrdeş, Florian Alexandru Vişan – Cătălin Busi
Arbitri VAR: Rareş George Vidican, George Bogdan Duţă
Observatori: Teodora Albon, Ioan Mărginean
