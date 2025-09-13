MICA PUBLICITATE
SPORT

Superliga: UTA Arad – FC Argeş 3-3, gazdele au revenit, din nou, de la 0-3

De Redacția
sâmbătă, 13 septembrie 2025, 18:58
2 MIN
Superliga: UTA Arad – FC Argeş 3-3, gazdele au revenit, din nou, de la 0-3

Echipa arădeană UTA a terminat la egalitate sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-3, cu formaţia FC Argeş, în etapa a 9-a din Superligă. Oaspeţii conduceau cu 3-0 după prima jumătate de oră, scrie news.ro.

Meciul de la Arad a avut două părţi distincte. În prima jumătate de oră piteştenii au fost devastatori şi, după ce Caio Martins a deschis scorul în minutul 7, Ionuţ Rădescu a reuşit să dubleze avantajul oaspeţilor cu golul său din minutul 19. Ricardo Matos a făcut 3-0 în minutul 28 şi partida părea deja jucată. Însă Mihalcea a efectuat o dublă schimbare inspirată, în minutul 33, şi unul dintre cei doi nou intraţi, David Barbu, a redus din diferenţă două minute mai târziu. Suporterii arădeni s-au înviorat în minutul 38, la bara transversală a lui Tzionis, care demonstra că gazdele nu au renunţat la luptă şi o nouă remontada – cum se întâmplase cu Universitatea Craiova, era posibilă. Şi Marius Coman a înscris în minutul 45, reducând la un singur gol ecartul. Repriza secundă nu a mai avut acelaşi ritm, dar Coman a ratat pentru gazde, în minutul 60, iar David Lazar s-a remarcat, în minutul 65, la dubla ocazie a lui Hrezdac şi Pospelov. Un minut mai târziu Hrezdac a fost faultat în careu de Yanis Pîrvu şi arbitrul Horaţiu Feşnic a dictat penalti, confirmat de VAR. Valentin Costache a egalat de la punctul cu var, în minutul 68, şi UTA reuşea a doua sa revenire stagională de la 0-3.

Piteştenii au rămas în zece din minutul 82, când Ricardo Matos a primit cartonaş roşu direct, după ce l-a lovit pe Pospelov cu cotul în faţă. Arădenii nu au putut însă să mai desfacă lacătul piteştean şi UTA Arad – FC Argeş s-a terminat 3-3.

În clasament FC Argeş are 15 puncte şi e pe locul 4, în timp ce UTA ocupă poziţia a cincea, cu 14 puncte.

UTA: D. Iliev – Ţuţu, Poulolo, Pospelov, Alomerovic – Van Durmen (D. Barbu 33), Ov. Popescu (Hrezdac 34) – V. Costache (Fl. Iacob 74), Alin Roman, Tzionis – M. Coman. ANTRENOR: Adrian Mihalcea

FC ARGEŞ: D. Lazar – Oancea (Borţa 46), M. Tudose, Sadriu, Briceag – Rădescu (R. Moldoveanu 73), Sierra, Blagaic (Orozco 46) – Caio Martins (Y. Pîrvu 63), Ricardo Matos, Bettaieb (Tchassem 75). ANTRENOR: Bogdan Andone

Cartonaşe galbene: Alin Roman 41, Hrezdac 82 / Oancea 21, Orozco 54, Rădescu 73

Cartonaş roşu: Ricardo Matos (FC Argeş) min. 83.

Arbitri: Horaţiu Feşnic – Valentin Avram, Alexandru Cerei

Arbitri VAR: Rareş George Vidican – Raul Ghiciulescu

Etichete: fc arges, uta arad

