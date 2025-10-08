Suporterii echipei naţionale, invitaţi să recicleze deşeuri electronice la meciurile cu Moldova şi Austria

Federaţia Română de Fotbal, alături de Asociaţia Environ şi Arena Naţională, continuă campania de conştientizare „Natura bunului simţ, la firul ierbii”, aflată la cea de-a doua ediţie. Iniţiativa îi încurajează pe suporterii echipei naţionale să contribuie activ la protejarea mediului prin reciclarea deşeurilor electrice de mici dimensiuni, informează FRF.

Campania se desfăşoară cu ocazia meciurilor România – Moldova (9 octombrie) şi România – Austria (12 octombrie), iar la fiecare intrare în Arena Naţională vor fi amenajate puncte de colectare pentru echipamente electrice uzate – telefoane, cabluri, periuţe de dinţi electrice, telecomenzi sau alte aparate similare.

La meciul România – Moldova, primii 100 de suporteri care aduc echipamente electrice de mici dimensiuni vor primi vouchere în valoare de 50 de lei, iar toţi participanţii vor intra automat în tragerea la sorţi pentru 20 de bilete la partida România – Austria.

La meciul România – Austria, premiile devin şi mai atractive: primii 100 de suporteri care reciclează vor primi, la rândul lor, vouchere de 50 de lei, iar fiecare gol înscris de tricolori va aduce unui suporter un smartphone de ultimă generaţie.

Campania „Natura bunului simţ, la firul ierbii” promovează un comportament responsabil faţă de mediu, punând accent pe recuperarea materialelor valoroase din aparatele electrice vechi. Conform studiilor europene, o gospodărie deţine în medie peste 70 de articole electrice neutilizate, dintre care o parte pot fi valorificate prin reciclare.

La prima ediţie a campaniei, desfăşurată în primăvara acestui an, cu ocazia meciului România – Cipru, suporterii tricolorilor au reciclat peste 1.000 de echipamente vechi, însumând 457 kg de deşeuri electrice.

Publicitate și alte recomandări video