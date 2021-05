Suporterii nu-l vor pe Marius Şumudică antrenor la FCSB: "reclamaţie la Miliţie"

Miercuri seară, după ce Gigi Becali a confirmat că a negociat cu Marius Şumudică şi e gata să-l pună antrenor, suporterii care s-au dus la Giurgiu pentru meciul FCSB-Universitatea Craiova, scor 0-1, au scandat împotriva lui Şumudică şi a managerului general, iar Becali i-a trimis să susţină CSA Steaua dacă nu le convin deciziile sale. În plus, i-a ameninţat cu "reclamaţie la Miliţie".

Mustaţă a reacţionat şi el, pe un tot mai moderat decât o făcuse anterior, dar a anunţat din nou că Şumudică va fi contestat "pentru că ne-a înjurat toată viaţa lui de toate neamurile noastre".

"Noi venim la Steaua de mici, pentru că iubim aceasta echipa. Nu ne-o poate lua niciun investitor. Este afacerea lui Gigi, am înţeles asta, dar echipa o iubim noi, iar când a început să investească ştia că are milioane de suporteri. Suntem bucuroşi pentru că-l avem investitor. A ţinut echipa în Liga 1. Noi nu facem scandal. Trebuia să spună că am încurajat echipa la bază, când plecau cu autocarul. Problema este că nu ne respectă pe noi, suporterii. Nu am de ce să plec la CSA. Asta e Steaua pe care o iubesc! Eu şi milioane de stelişti. Să semneze Şumudică pe cât vrea el, dar şi-a şi semnat...

Banii au valoare şi nu au culoare. Asta înteleg din gestul lui Şumudică, cel care ne-a înjurat toată viaţa lui de toate rudele noastre. Nu facem scandal, dar ăsta e numai începutul. Nu putem pleca la CSA, unde ne trimite dânsul. Aici am crescut, asta este echipa noastră. Că a venit dânsul investitor, asta e!", a afirmat Mustaţă la Radio Sport 1

