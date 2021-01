Surpriză mare: cine plânge şi cine se bucură în urma lui dom’ Costel?

Dară, când colo, ohohoo, că naivi am mai fost, of, of... Păi, din ce zic oamenii noştri de pe teren, cică acolo dimpotrivă, e veselie mare peste tot, şi că lumea mustăceşte şi se bucură care mai de care pe sub măşti, de numa-numa, la ce întorsătură au luat deodată lucrurile cu dosarul şefului cel mare al lor, dom’ Costel. Şi asta ştiţi de ce?

Zice-se că din cauza planului masiv de disponibilizări anunţat de dom’ Costel, plan în legătură cu care mai toţi de acolo aveau emoţii că vine vremea să plece în altă parte, dacă nu cumva derect la agenţia forţelor de muncă, la pus dosar de şomaj.

Ba chiar, din ce se mai bârfeşte pe acolo, cică oamenii şefului abia instalat începuseră deja să-i cheme pe rând pe angajaţi, ca să îi chestioneze ba despre opţiunile doctrinare, ba despre câţi copii au acasă de crescut, că mai aveau puţin şi-i întreba de numărul de la pantofi sau culoarea la furoul cu panglicuţe, după caz. Noi am zice, însă, băbăeţ şi bă fetiţe, să mai aşteptaţi o vreme. Nu de alta, dar nu aţi auzit că Biden a mai câştigat ieri un senator în statul Georgia? Aşa că...

Şi cine e cel mai cătrănit de noua situaţiune?

Şi dacă tot am deschis discuţiunea azi aicea despre ieşeni supăraţi, apăi atuncea musai să vă spunem şi despre ieşeanul cel mai cătrănit de pe tot rotogolul judeţului, stimaţi telespectatori. Dacă nu cumva tot rotogolul ţării, ba chiar şi al întregii Evrope de la Urali la Atlantic. Cătrănit, evident, în legătură cu dosarul care, se zice în mediile mai bine înfipte în problemă, îl va scoate până la urmă din joc pe actualul şef liberal şi de cejău.

Ei bine, acest personagiu supărat foc pe lume, pe viaţă şi mai ales pe soartă este nimeni altul decât maestrul liberalului care are acum probleme: fostul şef şi ministru Felu Renechiu. Căci, dacă nu ştiaţi, cică Felu îl păpuşa atât de tare pe fostul lui discipol politic încât prin preajma lor nervozitatea era maximă, cu atât mai mult cu cât discipolul pur şi simplu nu avea puterea de a se rupe de influenţa nefastă a maestrului. Bine, bine, ştim: printre oamenii mai cu dare ede mână se spune că, în fapt, maestrul îl avea la mână pe discipol cu chestii despre care să fi şi vrut el să se rupă, că ar fi fost pus cu botul pe labe în doi timpi şi trei mişcări.

Gurile rele vorbesc de niscai păcate vechi comise împreună, pe vremea şmenurilor din marele dosar cu licente microsoft de la nivel naţional. Dosar în care mai erau prinse şi niscai personagii ieşene din zona PSD cu care Felu are încă legături trainice (păcat că nu mai sunt la butoane, dar asta e viaţa). În rest, deh: ne pregătim şi noi de Sfântul Ion de diseară şi, de ce nu, de Crăciunul pe vechi. Cum de ce? Ehehee: vedeţi că v-aţi adus aminte?

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.