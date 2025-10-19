Surpriză neplăcută la rugby din partea CS Politehnica Iași
CS Politehnica Iași a fost învinsă pe teren propriu de RC Grivița cu 21-22, după ce a condus la pauză cu 13-3 și au primit un eseu pe final.
Au marcat pentru ieșeni Curcan, Evdochimenco (eseuri) și Husdup (o transformare și trei lovituri de pedeapsă).Antrenorii Cosmin Rațiu, Mihai Stuparu și Ioan Iftode au folosit jucătorii: David, Crețu, Cangea – Holbocianu, Ghenea – Sidău, Budăian, P. Arariței – Mihok, Husdup – Copîtov, Mișin, Curcan, Văcaru – Evdochimenco. Rezerve: Matei, Stanciuc, A. Arariței, Ursu, Pînzaru, Săndulesco, Deliu, Țurcă.
Sâmbăta viitoare, Politehnica va juca tot pe teren propriu cu altă echipă din Capitală, Sportul Studențesc, în cea de-a treia etapă a play-off-ului DNS (ultima a turului).Celelalte rezultate ale etapei a X-a. Sportul Studențesc-RC Bârlad 17-36; CSM Galați-RC Gura Humorului 20-18.
(Informații și foto de la CS Politehnica Iași)
