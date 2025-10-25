„Cifre fără precedent în ultimii 35 ani”. Surpriză plăcută după măsurile de austeritate din vară. Iașul, în creștere în antreprenoriat: 4.700 de firme noi

În 2025, românii și-au recăpătat încrederea în economie, a remarcat într-o postare pe Facebook economistul Iancu Guda. Iar Iașul se remarcă și el prin dinamica antreprenorială, arată datele consultate de ZDI. În primele nouă luni, 4.661 de firme și PFA-uri au fost înființate în județ, majoritatea SRL-uri, cu accelerări vizibile după alegerile prezidențiale. Specialiștii văd în aceste cifre un semn că mediul de afaceri reacționează rapid la stabilitate și predictibilitate.

Economistul Iancu Guda a observat un fenomen fără precedent în economia României: în perioada iunie–august 2025 s-au înființat cele mai multe noi firme (SRL) din ultimii 35 de ani – 26.122 companii, cu 64% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut. Aceste afaceri au creat peste 20.000 de locuri de muncă, un semn că românii își recapătă încrederea în economie, în ciuda contextului dificil.

Factorii care au stimulat înființările de firme

Guda explică faptul că această evoluție este susținută de o stabilitate politică și economică relativă, de păstrarea ratingului de țară și de continuarea parcursului proeuropean, care au contribuit la evitarea unei recesiuni profunde. În același timp, reducerea diferențelor fiscale dintre formele de organizare (PFA și SRL) a determinat o creștere simultană a ambelor categorii: numărul de SRL-uri noi a crescut cu 9% în primele opt luni ale anului, iar cel al PFA-urilor cu 55%, fără ca numărul locurilor de muncă din sectorul privat să scadă.

Economistul mai arată că încasările bugetare din taxarea muncii au crescut cu 12%, dublu față de majorarea salariului mediu brut, ceea ce indică o conformare fiscală mai bună și o reducere a muncii la negru.

Dacă tendința se menține, România ar putea încheia anul 2025 cu peste 150.000 de persoane juridice nou-înmatriculate, al doilea cel mai mare nivel din istorie, după anul 2022.

Guda leagă acest val de optimism și de rezultatul alegerilor prezidențiale, considerând că victoria lui Nicușor Dan a transmis un semnal pozitiv investitorilor și a redus temerile legate de izolare economică.

Iași: aproape 30% mai mult decât în perioada similară din 2024

„Eu sunt convins: mulți dintre cei care doreau să se aventureze în junglă antreprenoriatului și-au amânat planurile în perioada ianuarie – aprilie (timp în care înmatriculările de SRL au scăzut cu -16%) din cauza riscului că România să se izoleze economic și să meargă în recesiune dura și faliment în luna mari, dacă se alegea alternativa izolationismului naționalist falimentar. Imediat după luna mai, de cumpăna, vedem în perioada iunie-august o creștere istorică (număr absolut, creștere % și locuri noi de munca etc.) a noilor afaceri. (…) Sunt cifre fără precedent în ultimii 35 ani… nu cred că este o întâmplare că se întâmplă fix în ultimele 3-4 luni, nu credeți?”, a opinat Iancu Guda.

Și la Iași, semnele de relansare antreprenorială sunt clare. În primele nouă luni ale anului, în județ s-au înființat 4.661 de firme și PFA-uri, cu aproape 30% mai mult decât în perioada similară din 2024, depășind media națională de 23,15%. Majoritatea sunt SRL-uri (2.932), dar și PFA-urile cresc constant, ajungând la 1.459 până la sfârșitul lunii septembrie.

Iașul, aproape de dublarea afacerilor noi

Evoluția devine și mai vizibilă în a doua parte a anului. Dacă în primele șase luni creșterea fusese modestă, de doar 8,26%, după luna iulie ritmul s-a accelerat brusc, atingând 27,4% și menținându-se la valori ridicate în lunile următoare. În ansamblu, Iașul depășește dinamica medie a țării la capitolul inițiative private, confirmând și pentru Iași tendința semnalată de Iancu Guda: antreprenorii și-au recăpătat încrederea în economie și apetitul pentru afaceri proprii.

După alegerile din 2025, dinamica antreprenorială din Iași a devenit și mai puternică: între iunie și septembrie, numărul firmelor și PFA-urilor aproape s-a dublat comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În iulie, de exemplu, înființările de PFA-uri au crescut cu 261%, iar SRL-urile cu 125%, totalizând 665 de entități noi, față de 273 în iulie 2024. În august și septembrie ritmul a rămas ridicat: 458, respectiv 629 de entități, cu creșteri anuale de 84% și 64%.

În ansamblu, între iunie și septembrie, Iașul a înregistrat 2.127 de firme și PFA-uri noi, aproape dublu față de cele 1.242 de înființări din aceeași perioadă a anului trecut. Datele confirmă apetitul crescând pentru inițiative private și poziționează județul peste media națională, consolidând ideea că românii își recapătă încrederea în economie și sunt pregătiți să investească în afaceri proprii.

