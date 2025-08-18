MICA PUBLICITATE
SPORT

Surpriza pregătită pentru tânărul pilot de Formula 1 Oscar Piastri: Va avea o tribună cu numele său la Marele Premiu al Australiei de anul viitor

De Redacția
luni, 18 august 2025, 22:45
Liderul piloţilor din Formula 1, Oscar Piastri, va avea o tribună pe numele său la Marele Premiu al Australiei începând de anul viitor, scrie News.ro.

Pilotul McLaren în vârstă de 24 de ani conduce în clasamentul general, în faţa coechipierului său britanic Lando Norris cu nouă puncte după 14 din cele 24 de etape ale sezonului.

Născut în Melbourne, el nu a reuşit niciodată să urce pe podium pe teren propriu în trei încercări. Piastri a câştigat deja mai multe curse într-un singur sezon decât orice alt pilot australian de la începutul Campionatului Mondial în 1950, cu şase victorii până acum în acest an şi trei locuri secunde.

Tribuna va fi amplasată pe linia dreaptă principală, vizavi de pit lane, iar tribuna Fangio existentă va fi extinsă şi împărţită în două. Campionii Jack Brabham şi Alan Jones, precum şi piloţii retraşi din F1 Mark Webber şi Daniel Ricciardo, au, de asemenea, tribune care poartă numele lor.

Etichete: formula 1, oscar piastri, tribuna

