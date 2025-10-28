MICA PUBLICITATE
SPORT

Surpriză totală în prima etapă din faza grupelor Cupei României: Sporting Lieşti, din Liga a 3-a, a remizat cu Oţelul, scor 3-3

De Redacția
marți, 28 octombrie 2025, 18:00
1 MIN
Prima etapă din faza grupelor Cupei României a debutat marţi, cu meciul dintre două echipe din Galaţi. Formaţia din liga a treia, Sporting Lieşti, a remizat cu echipa din Superligă, Oţelul, scor 3-3, scrie News.ro.

Pentru Sporting Lieşti au marcat Voinea 36, Costea 51 şi Maftei 90+4, iar pentru Oţelul au punctat Ciobanu 5, Pedro 60 şi Andrezino 64. Tot marţi se mai joacă meciurile Csikszereda – Sepsi, Slatina – CFR Cluj şi CS Dinamo – FC Dinamo, 21:00.

Miercuri sunt programate partidele Metaloglobus – FC Argeş, Metalul Buzău – ”U” Cluj, Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova şi Gloria Bistriţa – FCSB, iar joi au loc partidele Concordia Chiajna – Hermannstadt, UTA – Petrolul, FC Botoşani – Farul şi CSC Dumbrăviţa – Rapid.

Etichete: Cupa Romaniei, Oţelul Galaţi, remiza

