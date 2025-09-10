MICA PUBLICITATE
Național

Surpriză: Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare

De Redacția
miercuri, 10 septembrie 2025, 20:12
1 MIN
Surpriză: Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare

Supriză, miercuri, la Tribunalul Bihor: Victor Micula jr. – fiul magnatului orădean Viorel Micula – a fost condamnat la 3,1 ani de închisoare cu executare, pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI şi alte infracţiuni informatice, relatează ebihoreanul.ro.

De asemenea, trei dintre polițiști care l-au ajutat au primit pedepse cu executare. Decizia nu este definitivă. Procesul a fost pornit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, care l-a inculpat pe Victor Micula pentru instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare la divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice şi două fapte de acces ilegal la un sistem informatic.

În acelaşi dosar, au fost trimişi în judecată patru poliţişti, toţi agenţi din cadrul Poliţiei Municipiului Oradea: Ovidiu Vaida, Claudiu Rengle, Camelia Erdei şi Alin Claudiu Zanca. Citește mai mult pe ebihoreanul.ro.

Educație

Național

Zdi TV

