Surprize în „Top 11” companii din Iași după cifra de afaceri. Cine face banii, cine ține ritmul?

Peisajul economic al județului Iași în 2024 este dominat, ca și în anii anteriori, de câteva companii solide din industrii-cheie: auto, IT, farmaceutică, distribuție, construcții și transport. De menționat că în acest top intră doar firmele, nu și grupurile de firme. Grupuri adesea mari, dar formate din mai multe firme, cum ar fi Iulius Grup, Arcadia Medical etc.

Cifrele adunate din cele mai performante 11 firme arată o creștere generală a cifrei de afaceri cu 9%, atingând un total de peste șase miliarde de lei, în timp ce profitul net a depășit 446 milioane de lei. Datele conturează o economie județeană cu evoluții contradictorii în unele cazuri, dar și cu semne clare de consolidare în altele.

Locul 1 Phinia Delphi: Campion la venituri, dar cu motorul profitului turat mai jos

Phinia Delphi Romania SRL rămâne lider incontestabil după cifra de afaceri, cu peste 1,7 miliarde de lei, dar semnalează un regres ușor față de anul anterior (-0,1%). Mai îngrijorător este însă declinul de 29% al profitului net și scăderea numărului de salariați cu 3%, semn că în sectorul auto, chiar și giganții pot resimți presiuni pe marjele de profit, poate din cauza costurilor de producție sau a schimbărilor din piața globală.

Compania din Miroslava este deținută în proporție de 100% de Phinia European Holdongs Luxembourg SARL.

„Chiar dacă piața, overall, are o tendință de scădere, proiectele noi pe care noi le-am dobândit și pe care le începem anul acesta ne situează într-o poziție de top și nu vedem în momentul actual nicio barieră care să ne împiedice creșterea din punctul ăsta de vedere”, a declarat pentru Ziarul de Iași Dan Țețu, directorul general al fabricii.

Dan Țețu, director general Phinia Delphi Romania

La nivel național, Phinia Delphi Romania a fost a treia cea mai mare companie din domeniul „Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule”, după AutoLiv Romania SRL (cifra de afaceri 6,06 miliarde lei) și Renault Mecanique Roumanie SRL (aproape 4,7 miliarde lei).

Phinia Delphi a fost singura companie din Top 11 cele mai puternice firme din Iași din 2024 care a încheiat anul financiar „pe roșu” atât în ce privește cifra de afaceri, cât și profitul și numărul de salariați.

Locul 2 Amazon: cifră de afaceri în creștere, pierderi pe linie

De pe locul al doilea în top 11 firme din județul Iași, Amazon Development Center SRL a raportat o cifră de afaceri în creștere cu 14%, dar un rezultat negativ la nivel de profit net: o pierdere de peste 29 milioane lei, chiar dacă aceasta e cu 44% mai mică decât în 2023.

Amazonul ieșean a fost în 2024 a patra cea mai mare companie de IT din România specializată în „Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)”, după Endava Romania (1,26 miliarde lei), Oracle România (963,5 milioane lei) și Ericsson Telecommunications Romania (905 milioane lei). Proprietarii Amazon Development Center Romania (Iași) sunt companiile americane Amazon.Com Sales INC (99%) și Amazon Int L. INC (1%).

Cu 3.424 de salariați, Amazon este cel mai mare angajator din top 11 firme din iași în 2024, dar resimte o scădere de 9% a numărului de angajați. Contextul poate sugera o restructurare, o eficientizare sau o ajustare a planului de business în linie cu dinamica globală din sectorul tehnologic. De altfel, din Top 11, Amazon este compania care a încheiat anul 2024 cu cea mai mare scădere procentuală a numărului mediu de angajați față de anul anterior.

Măsura reducerii de personal pare să fi fost una aplicată în special de liderii economiei județului: din cele 11 companii analizate, cinci au avut scăderi de personal (companiile de pe locurile 1-4 și 8), una și-a păstrat neschimbat acest număr, iar celelalte cinci companii au făcut angajări.

Locul 3 Antibiotice SA: Creștere sănătoasă și exporturi cu potențial strategic

Compania farmaceutică Antibiotice SA (loc 3 în top 11) oferă un exemplu de creștere sustenabilă: cifra de afaceri a crescut cu 12%, iar profitul net cu 26%, menținând un număr aproape constant de angajați.

În schimb, în primul trimestru din acest an, Antibiotice Iaşi a raportat un profit net de 32,64 milioane lei, în scădere de 13%, în timp ce veniturile au scăzut cu 6%, la 180,03 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Recent însă, compania Antibiotice Iaşi, producător de medicamente deţinut de Ministerul Sănătăţii, a început primele livrări în Africa de Sud şi a câştigat recent cea de-a 5-a licitaţie organizată de National Health Service (NHS – sistemul de asistenţă medicală de stat) din UK. Contractul prevede furnizarea în spitale, pentru următorii doi ani, a 7 milioane de flacoane din cinci medicamente injectabile – clasa penicilinelor betalactamice, cele mai prescrise în Regatul Unit. În plus, Ioan Nani, directorul general al companiei, spune că se gândeşte la investiții într-o fabrică în Vietnam, de unde să livreze medicamente mai uşor pe piaţa asiatică.

Ioan Nani, director general Antibiotice SA Sursă foto: financialintelligence.ro

Ioan Nani a fost reconfirmat recent în funcția de director general de către Consiliul de Administrație al Antibiotice SA, funcție pe care o ocupă, de altfel, începând cu anul 1998.

După cifra de afaceri realizată în 2024, compania ieșeană s-a situat în poziția de lider național în rândul fabricanților de produse farmaceutice din România. Acționarul majoritar al Antibiotice SA este Ministerul Sănătății (53,02%).

Locul 4 Conex Distribution SA

A patra cea mai puternică firmă din Iași, dacă folosim drept criteriu principal cifra de afaceri din 2024, este Conex Distribution, firmă specializată în „Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule”. Compania a realizat anul trecut venituri totale de 654,6 milioane de lei (în creștere cu 7% față de anul anterior), profit cu 19% mai mare decât în 2023 (32 milioane lei), în schimb a renunțat la o mică parte din angajați (-2%). Așa se face că firma a încheiat anul 2024 cu număr mediu de 686 de angajați, față de 700 cât raportase la bilanțul din anul anterior.

Conex Distribution are patru acționari: Anca Pricopoae Prisecaru (38,27%), Ioan și Tereza Prisecaru (cu 24,92%, respectiv 24,82% din acțiuni) și Cristian Anton Martonca (12%).

Locul 5 Profituri în urcare și controverse la robinet: Apavital sub lupă

La nivel național, doar companiile de apă din București și Constanța au realizat anul trecut cifre de afaceri mai mari decat ApaVital SA Iași. Compania deținută, potrivit listăfirme.ro, de Județul Iași prin Consiliul Județean (99,51%) a obținut anul trecut din vânzarea de prouse și servicii 449.778.999 lei, adică aproape 91 milioane euro. Creșterea față de anul trecut a fost de 18%, în timp ce profitul obținut de compania de apă a fost 48,5 milioane lei, în creștere cu 47% față de 2023. Compania de apă a plătit anul trecut salariile pentru un număr mediu de 1.542 de angajați, cu 5% mai mulți decât în anul precedent.

Tarifele mari stabilite de ApaVital pentru furnizarea de apă potabilă și pentru serviciile de canalizare-epurare a apei au ajutat cu siguranță compania să încheie anul „pe verde” atât în ce privește cifra de afaceri și profitul cât și angajarea unui număr sporit de salariați. Însă tocmai pentru tarifele practicare de compania de apă care aparține Județului Iași, consilierul local Iulian Hușanu (CURAJ) a chemat în instanță Apavital SA, în acest an. El a atacat scumpirea serviciilor de apă și canalizare la Iași, spunând că decizia a fost una „abuzivă”.

„Într-o profundă lipsă de respect pentru locuitorii municipiului Iași, Apavital a scumpit cu peste 14% apa potabilă și cu peste 22% serviciul de canalizare. Total 20 lei pentru fiecare metru cub consumat plus cost adițional pentru apa pluvială!”, declara, la începutul anului, consilierul local Iulian Hușanu.

Potrivit listei cu PREȚURI/TARIFE APROBATE/AVIZATE DE ANRSC pentru operatori regionali 01.05.2025, Apavital percepe un tarif de 9,26 lei pentru apă potabilă produsă, transportată şi distribuită (în lei/mc., exclusiv T.V.A). Cu acest preț, Iașul e pe locul opt în topul județelor cu cea mai scumpă apă. Iar pentru apa murdară, adică pentru serviciile de canalizare/canalizare – epurare, ieșenii plătesc al treilea cel mai mare tarif din țară, de 8,98 lei (în lei/mc., exclusiv T.V.A).

Locul 6 Lincor Trans: Profit cât pentru un trust, cu o echipă cât o clasă de liceu

Poate cea mai spectaculoasă evoluție din top vine de la Lincor Trans (locul 6 în top 11), firmă cu doar 31 de angajați, care a raportat o cifră de afaceri de 355 milioane lei (+11% și un profit net de peste 112 milioane lei (în creștere cu 234% față de 2023). Deși nu este printre cele mai mari companii după venituri, Lincor are, de departe, cea mai mare eficiență per angajati din Top 11 firme din Iași după cifra de afaceri și cea mai mare marjă de profit (32%). Potrivit paginii web a companiei, pe lângă transportul internațional de marfă, Lincor Trans se ocupă și cu importul de uși și import de ciment.

Proprietarii Lincor Trans sunt originari din Republica Moldova: Sergiu Spiță (34%), Galina Stici (33%) și Tudor Spiță (41 ani deține 33% din acțiuni și ), iar firma și-a mutat sediul social din Rădăuți-Suceava în Iași, în 2019.

Locul 7 și locul 10 Construcții: Daroconstruct frânează, Conest accelerează

Două firme din domeniul construcțiilor – Daroconstruct și Conest – ilustrează tendințe divergente. În timp ce Daroconstruct, aflată pe locul 7 din Top 11 firme din Iași a avut un an mai slab decât precedentul, cu o scădere de 7% a cifrei de afaceri (până la 294,3 milioane lei), Conest, aflată „doar” pe locul 10 din Top 11 companii din Iași, se află pe un trend ascendent clar: în 2024 a realizat venituri mai mari cu 21% față de 2023, profit în creștere cu 69% (dar o marjă de profit de doar 3%) și o extindere a echipei cu 23%.

Daroconstruct a avut a patra cea mai mare marjă de profit din Top 11 firme din Iași în 2024 (13%), în condițiile în care marja medie a profitului acestor lideri ai economiei județene a fost de 10%. Numărul mediu al angajaților a crescut cu 8% față de 2023, ajungând la 341 anul trecut. Datorită acestora, acționarii Giani Canschi (99,5%), Nicoleta Fedoreac (0,2%) și firma Zanolli SRL (0,3%) au reușit să raporteze pentru 2024 un profit de aproape 37 milioane lei.

Conest, pe de altă parte, a fost una dintre cele trei firme din Top 11 care a reușit să încheie anul 2024 în creștere atât la cifra de afaceri și profit, cât și în ce privește numărul de angajați. Doar ApaVital și Avastar au mai reușit această performanță. În 2024, Conest a avut 597 de angajați, însă marja de profit a fost una dintre cele mai mici din Top 11. Acționarul majoritar al Conest este Viorel Cozma (92,66% acțiuni).

Locul 8 Brikston Construction Solutions

Compania de pe locul 8 în Top 11 cele mai mari firme din Județul Iași s-a plasat în 2024 în poziția de lider național pe piața fabricării cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă, cu o cifră de afaceri de 285.077.003 lei. În timp ce veniturile totale au crescut cu 9% față de 2023, profitul companiei numită anterior Ceramica SA a înregistrat în același timp o creștere cu 33%, până la 51 milioane lei. Numărul mediu de angajați ai Brikston Construction Solutions a fost de 378 în 2024, cu cinci mai puțin decât în anul anterior.

Compania este deținută de firma Leier Rom SRL, di Cluj Napoca. La rândul ei, Leier Com SRL are doi acționari persoane juridice: Leier Holding GMBH (75%) și Baustoff Interhandel Gedellschaft MBH (25%) (ambele companii sunt din Austria).

Locul 9 și Locul 11 Carne de top de la Pașcani: Ava Star SRL și Industrializarea Cărnii Kosarom SA

Ava Star SRL, activă în procesarea cărnii, a raportat creșteri de două cifre atât la venituri, cât și la profit (+16%, respectiv +56%). Mai exact, cifra de afaceri a acestei companii a fost de 279,2 milioane lei, iar profitul de 7.837.354 lei (marjă de profit de 3%, la fel ca Phinia Delphi și Conest). Numărul angajaților a ajuns la 249, după o creștere cu 2% față de anul anterior.

Firma îi are ca acționari pe oamenii de afaceri Vasile și Mariana Pleșca (80%, respectiv 20% din acțiuni).

Ava Star este una dintre cele cinci companii ieșene despre care Ziarul de Iași scria în acest an că sunt pe lista scurtă a celor mai competitive firme cu capital autohton din România din trei sectoare strategice, potrivit unei analize realizate de Banca Centrală. Pe această listă au intrat 167 de societăți, iar cele cinci de la Iași sunt Fiterman Pharma S.R.L., Antibiotice SA, Fermador S.R.L., Industrializarea Cărnii Kosarom S.A. și Ava Star S.R.L.

Top 11 firme se încheie cu o altă companie aflată pe lista celor mai competitive din România: Industrializarea Cărnii Kosarom SA. Majoritari acționari ai companiei Kosarom sunt Teodor și Lucian Apostol, cu o participație de 30.56% în cazul fiecăruia dintre ei.

La o cifră de afaceri echivalentă cu circa 50,7 milioane de euro (cu 2% mai mică decât în 2023), Kosarom a realizat un profit de 31,15 milioane lei (în creștere cu 103% față de 2023, a doua cea mai mare creștere de profit din Top 11, după cea realizată de Lincor Trans). Numărul total al angajaților a fost de 559 (în creștere cu 3%).

Evoluția celor mai puternice 11 companii din Iași în 2024 (cel puțin a celor care și-au depus bilanțul în termenul legal) arată o creștere medie cu 9% a cifrei de afaceri a acestora. Trebuie spus însă că trei companii au înregistrat scăderi ale cifrelor de afaceri de la 0,1% până la 7%.

Veniturile totale cumulate ale acestor 11 firme au fost de peste 1,22 miliarde de euro (6.041.481.562 lei), în timp ce profitul lor cumulat de 446,8 milioane lei echivalează cu circa 90,2 milioane euro. O singură companie a înregistrat pierderi (Amazon Development Center) și o altă companie a realizat un profit mai mic decât în 2023 (Phinia Delphi). În celelalte cazuri, profitul firmelor de top a înregistrat creșteri de la 14% la 234%.

Cele mai multe scăderi față de 2023 s-au înregistrat însă în ce privește numărul angajaților. Cinci companii și-au redus efectivul mediu de salariați, iar cei mai mulți angajați care au părăsit o companie din Top 11 au fost de la Amazon Development Center (-346 oameni). În total în cele 11 firme de top din județul Iași lucrau în 2024 cu 191 angajați mai puțin decât în 2023 (10.707, față de 10.898 salariați în 2023).

Privită în ansamblu, economia județului Iași din 2024 se sprijină în continuare pe piloni bine definiți, cu unele companii în expansiune și altele care ajustează din mers strategiile în fața unor provocări globale. Între stabilitate și restructurare, între exporturi promițătoare și profituri subțiate, tabloul general indică un ritm de creștere cu nuanțe, dar și cu potențial pentru consolidare în anii următori. Dacă cifrele de afaceri dau tonul în topuri, adevărata reziliență economică pare să vină din capacitatea de adaptare a fiecărei firme la propriul context.

