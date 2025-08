Surprizele de proporții din topul celor mai puternice firme de IT din Iași. Amazon domină, Thagora surprinde, Mambu dă înapoi

În total, aceste firme au rulat afaceri de peste 1,78 miliarde de lei în 2024, dar au renunțat la aproape 5% din angajați. La Iași, industria IT rulează cifre de miliarde, dar direcția și deciziile se iau în consilii din Seattle, Londra sau Amsterdam, nu în birourile din Palas ori din restul orașului.

Datele, preluate de pe listafirme.ro, includ doar companiile cu sediul fiscal în județ, nu și marile grupuri cu puncte de lucru la Iași, dar înregistrate în alte colțuri ale țării.

Locul 1 – Amazon Development Center

Compania rămâne liderul detașat în peisajul IT ieșean, cu o cifră de afaceri colosală în comparație cu celelalte, de peste 802 milioane lei, și o creștere anuală de 14%. Dincolo de aceste cifre, compania raportează o pierdere netă de aproape 30 de milioane lei și o scădere a numărului de angajați cu 9%, până la 3.424. Paradoxul unei afaceri mari, dar neprofitabile, atrage atenția, la fel ca în ultimii ani, deși cifra pierderilor înregistrate de Amazon s-a redus în ultimul an de la circa 10,5 milioane de euro, cât era în 2023, la aproape 6 milioane de euro.

Liderul IT-ului ieșean după cifrele de afaceri obținute anul trecut de companiile ieșene din acest domeniu rămâne cel mai mare angajator din Iași, în ciuda concedierilor succesive din ultimii ani.

Citește și: EXCLUSIV Amazon Iași concediază câteva sute de angajați din divizia Retail Business Services, dar niciun specialist IT nu va fi vizat. „Am informat deja persoanele impactate”

Amazon Development Center SRL este deținută în proporție de 100% de compania americană Amazon.Com Sales Inc.

Locul 2 – Ness Romania SRL

Firma, aflată pe locul al doilea, a arătat un profil atipic: a înregistrat o creștere modestă a cifrei de afaceri (3%), care a ajuns la finalul anului 2024 la aproape 224 milioane de lei. În schimb, Ness România a făcut un salt spectaculos, de 144%, în ceea ce privește profitul net, care a depășit 25 milioane lei. Acesta a fost, de altfel, cel mai mare profit raportat de una din companiile ieșene de IT din Top 11 pentru anul 2024. Firma figurează fără angajați în statisticile oficiale, semn că, cel mai probabil, lucrează cu în prezent cu colaboratori sau externalizează complet resursa umană, după ce în 2023 numărul mediu de angajați al firmei a fost de 545 de persoane. Ness România SRL are ca unic acționar compania olandeză Ness Technologies East BV.

Locul 3 – Services Romania SRL

Societatea a ocupat locul al treilea, cu o cifră de afaceri de peste 154 milioane lei, dar pare să fi pierdut din suflu. Deși firma și-a păstrat direcția ascendentă (+2% cifră de afaceri în 2024 față de 2023), profitul a scăzut drastic: minus 87% față de anul precedent.De la aproape 10,3 milioane lei profit în 2023, Services România a raportat doar 1,3 milioane anul trecut. În același timp, firma și-a crescut echipa, de la un număr mediu de 1.072 salariați în 2023, la 1.088 în 2024. Ca și ceilalți lideri ai topului, Services România SRL are un singur acționar, însă de data aceasta deținătorul acțiunilor acestei companii vine din Marea Britanie: Overseas Holdings LTD.

Locul 4 – Centric IT Solutions Romania SRL

Cu o cifră de afaceri de 130,8 milioane de lei în 2024, Centric IT Soluțions România nu a ajuns pe podiumul companiilor din IT-ul ieșean cu cele mai mari vânzări, dar a ocupat poziția imediat următoare. Vânzările realizate de Centric de la Iași au fost în creștere cu 9% față de anul anterior. Cifrele raportate în bilanț arată că, de fapt, Centric IT Solutions Romania SRL are o poveste complicată. În timp ce creșterea veniturilor a fost una decentă, pierderile s-au adâncit considerabil. Cu o pierdere de aproape 12 milioane lei la finalul lui 2024, după ce în 2023 înregistrase profit de 14 milioane lei, Centric pare să fi investit sau să fi fost nevoită să absoarbă costuri greu de evitat. Centric IT Solutions și Amazon Development Center au fost, de altfel, singurele companii din topul IT-ului ieșean care au înregistrat pierderi în 2024. În același timp, trebuie spus că a fost una dintre puținele companii din Top 11 care și-au mărit echipa (cu 3%), ceea ce sugerează un pariu pe viitor. Unicul acționar este și de această dată o companie din afara României, Centric International Holding BV (Olanda).

Locul 5 – Signant Health SRL

Compania a fost o apariție discretă, dar echilibrată, pe poziția a cincea a topului anului 2024: și-a crescut cu 16% cifra de afaceri și a păstrat profitul exact la același nivel ca în 2023, de peste 5,5 milioane lei. Deținută în proporție de 100% de britanicii de la Signant Health Management LTD, Signant Healt din Iași pare pare să-și fi calibrat mecanismele interne pentru a rămâne constantă într-un an de instabilități. Numărul mediu de angajați al acestei firme a fost de 573 de persoane în 2024.

Locul 6 – GoDaddy Services SRL

Societatea intră în top de pe locul șase, cu o creștere spectaculoasă de 21% la cifra de afaceri, de la 79 milioane lei în 2023, la aproape 96 milioane lei anul trecut. A fost a doua cea mai mare creștere procentuală din Top 11 firme din IT în 2024, după cea înregistrată de Thagora technology, ocupanta locului 9 (+37%) și la egalitate cu evoluția procentuală a vânzărilor de la Modular Services SRL (locul 10). În același timp, compania a bifat și o creștere cu 9% a profitului. Însă eficiența operațională pare să fi fost prioritară, pentru că firma a redus ușor echipa (minus 4%, de la 350 de angajați în 2023, la 336 în 2024). Unicul acționar al GoDaddy Services SRL este Webfusion Internet Solutions LTD din marea Britanie.

Locul 7 – Basware SRL (Filiala)

Doar două companii din acest top au avut creșteri pe toate planurile, indiferent că vorbim de cifra de afaceri, profit sau număr de angajați. Iar Basware SRL, de pe locul 7 din Top 11 este una dintre acestea. Cifrele sale nu sar în ochi, dar par să spună o poveste curată, cu o creștere sănătoasă, fără salturi riscante, fără reculuri abrupte: +9% la afaceri, +17% la profit, +2% la angajați.

Basware SRL are ca unic acționar tot o persoană juridică, de data aceasta din Finlanda, Basware Corporation.

Locul 8 – Levi 9 Global Sourcing Balkan SRL

Rezultatele din bilanțul depus de Levi 9 Global Sourcing Balkan SRL – ocupanta locului 8 din Top 11 – sugerează că firma ar fi adoptat anul trecut o strategie ce pare mai aproape de prudență decât de expansiune. Cu o creștere a cifrei de afaceri de 7% (de la 49,5 milioane lei în 2023, la 53 milioane lei în 2024), și cu o majorarea a profitului cu 11% în aceeași perioadă, Levi 9 și-a redus totuși personalul cu 9%. Așa se face că numărul mediu de angajați în 2024 a fost de 173 de persoane, față de 190 cu un an înainte. Unicul acționar al firmei este Levi 9 Global Sourcind BV, din Olanda.

Locul 9 – Thagora Technology SRL

Societatea, de departe cea mai mică firmă din top ca dimensiune de personal (doar 41 de oameni), este marea surpriză a clasamentului. A crescut cu 37% la cifra de afaceri (de la 36,4 milioane, la aproape 50 de milioane lei) și cu 55% la profit, atingând un rezultat impresionant: peste 22 milioane lei profit net, al doilea cel mai mare profit din Top 11, după Ness România. Unicul acționar al Thagora Technology SRL este compania americană Lear Corporation.

Locul 10 – Modular Services SRL

Penultima poziție a aceastui clasament i-a revenit companiei Modular Services SRL, potrivit datelor din portalul www.listafirme.ro analizate de „Ziarul de Iași”. Cu o cifră de afaceri de aproape 48 milioane lei, compania a făcut un salt semnificativ (+21%) față de anul precedent.

În plus, firma și-a mărit echipa cu 12% (+20 angajați), semn că 2024 a fost un an de extindere și în plan operațional, nu doar financiar. Cu toate acestea, profitul a scăzut cu 23%, până la 4,8 milioane lei, ceea ce sugerează că investițiile în oameni și dezvoltare s-au resimțit în rezultatul final.

La fel ca cele mai multe firme din acest top, unicul acționar al Modular Service SRL, CMS Cameron McKenns Nabarro Olswang Services LTD, este o persoană juridică înregistrată în Marea Britanie.

Locul 11 – Mambu Tech SRL

Firma, deși închide topul, atrage atenția tocmai prin reculul puternic suferit în 2024. Cifra de afaceri a scăzut cu 22%, iar profitul a fost și el afectat, înregistrând o pierdere de 13% față de 2023. Cu toate acestea, compania rămâne profitabilă (peste 2,8 milioane lei profit net înregistrat) și activă pe piață. Membu Tech are ca unic acționar compania germană Mambu GMBH.

Cifrele agregate ale Topului 11 al celor mai mari companii IT din Iași arată o creștere cu 11% a vânzărilor și cu 43% a profitului net, dar în spatele acestor medii se ascund strategii și evoluții foarte diferite. Unele firme mari, precum Amazon și Centric, au raportat pierderi consistente, în timp ce jucători mai mici, precum Thagora, au atins performanțe remarcabile cu echipe restrânse.

Un detaliu care merită reținut e că toate cele 11 companii din acest clasament au acționari străini – din SUA, Marea Britanie, Olanda, Germania sau Finlanda. IT-ul ieșean, cel puțin la vârf, e construit aproape integral din capital internațional, iar acest lucru influențează nu doar strategia de business, ci și deciziile privind personalul, investițiile sau repoziționările din piață.

Reducerea anuală cu aproape 5% a forței de muncă din aceste 11 companii e semnificativă și poate reflecta directive globale aplicate local, în funcție de obiectivele fiecărui grup mamă. Așa încât, Topul celor mai maeri 11 companii din IT-ul ieșean din 2024 poate fi văzut și ca o radiografie a modului în care capitalul internațional operează la nivel local, într-un oraș care a devenit, în ultimul deceniu, un punct fix pe harta digitală a Europei de Est.

Publicitate și alte recomandări video