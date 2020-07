SURSE: Andreea Esca, în spital după ce ar fi fost infectată cu Covid-19

Esca nu este singurul jurnalist infectat din Pro TV. Trustul a dat un comunicat de presă, în urmă cu mai multe zile, în care anunțau faptul că mai mulți jurnaliști ar fi infectați. Potrivit celorași surse, și Alexandru Eram, soțul Andreei Esca, suferă de COVID 19, el având chiar o formă mai gravă.

Andreea Esca a fost deja internată în spital, după ce a primit testul pozitiv la coronavirus.

Deși nu există încă informații certe, se pare că Andreea Esca s-ar fi infectat după ce a participat la evenimentul de deschidere a unui resort la Marea Neagră.

“În materialul difuzat pe 30 iunie la PRO TV, în emisiunea lui Cătălin Măruță, despre petrecerea de la lansarea resortului Novum by the Sea, de la Olimp, apar mai multe vedete TV și influenceri. În aceste imagini se vede clar că la eveniment au fost zeci de persoane, iar regulile sanitare nu au fost respectate. Printre cei invitați la lansarea hotelului Novum by the Sea și intervievați de PRO TV s-au mai aflat și Cove, Geanina Ilieș, Lili Sandu sau Adina Buzatu. În materialul video, Andreea Esca apare cu mască în timp ce dansează. Ulterior, apare în imagini și fără mască, făcând fotografii unor influencerițe. Vedeta TV le-a dat și o declarație colegilor săi de televiziune. Tot fără mască,” a scris Libertatea.