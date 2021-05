Surse: Andrei Rigu, ex-PSD și ex-PNL, devine liderul consilierilor municipali USR, la București

În 2020, pe blogul “Știri USRPLUS“, era prezentată controversata sa biografie.

“2012-2014 – Andrei Rigu este membru PSD timp de 2 ani. Incearca in fel si chip sa obtina functii interne sau externe. Dupa 2 ani de incercari nereusite, Andrei realizeaza ca PSD este un partid prea mare, cu prea multi membrii care trebuie rasplatiti cu functii si sinecure, ca nu o sa prinda nici o functie in PSD. Se declara scarbit de PSD si pleaca. Doar ca avocatul Andrei Rigu nu a fost scarbit de PSD in 2013, cand a avut loc celebrul atac la justitie din Martea Neagra.

2015-2016 – Rigu este membru PNL pentru aproape 1 an. Pleaca din nou dezamagit ca nu a reusit sa prinda nici o functie si intelege ca trebuie sa mearga intr-un partid nou, cu potential de crestere si cu membrii idealisti si naivi. Adica USB/USR.

Aprilie 2016 intra in USB, precursorul USR de azi. Ca orice PSDist, MINTE MULT. Minte ca lucreaza cu Nicusor Dan la Asociatia Salvati Bucurestiul, minte ca nu il intereseaza functiile si ca vrea doar sa ajute. 2 saptamani mai tarziu se inscribe pentru un loc pe listele de consilieri la alegerile locale din iunie 2016, mintind ca Nicusor Dan i-a cerut sa candideze. Nicusor dezminte si Andrfei Rigu este nevoit sa isi retraga candidature pentru localele din 2016“, se arată pe acest blog.

Această sursă susține că, în 2018, Rigu a fost angajat la secretariatul general al USR.

Sursa: newsweek