Surse: Tonele de tablă cerute de Costel Alexe ar fi „aterizat” în ograda soţiei

Potrivit sursei citate, este vorba despre firma Corporex SRL, care o are asociat unic si administrator pe Raluca-Elena Alexe.

Firma a fost infiintata in 2013, are obiect de activtate "consultanta pentru afaceri si management" si are sediul in satul Pietraria, Comuna Barnova (Iasi).

In 2015, societatea a cumparat un complex de terenuri si cladiri in satul Sculeni, comuna Victoria (Iasi), de la Constructii Hidrotehnice SA, in schimbul a doar 42.000 de euro, conform Reporter de Iasi. Firma si-a deschis aici, in 2016, un punct de lucru.

Reamintim că potrivit informaţiilor ZDI, Costel Alexe a divorţat săptămâna trecută de Raluca, cu puţin timp înainte ca ancheta DNA să fie anunţată public.