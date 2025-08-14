SURSE Unii angajați ai Primăriei Iași își vor începe săptămâna în fața procurorilor DNA

Mai mulți actuali și foști salariați ai Primăriei Iași au fost chemați la DNA pe parcursul săptămânii viitoare. Sursele „Ziarul de Iași” spun că unii dintre aceștia ar urma să fie audiați având calitatea de suspect.

Audierile au loc în dosarul „Pensionarilor”, prezentat pe larg de „Ziarul de Iași” la finalul anului trecut. Între timp, în luna iunie anul curent au avut loc percheziții la sediul municipalității: procurorii DNA au ridicat mai multe documente în special de la Serviciul Resurse Umane, Informatizare și Centrul de Informare pentru Cetățeni. Mai mulți angajați au rămas inclusiv fără telefoanele mobile.

Cine va ajunge la sediul DNA

Surse „Ziarul de Iași” spun că în prima zi a săptămânii viitoare urmează să fie audiați angajați de la Serviciul Resurse Umane, în frunte cu fostul șef Emanuel Smântână. Acesta a demisiont recent de la șefia serviciului în contextul anchetei declanșate de DNA. Ulterior, va veni rândul angajaților din alte departamente. Pe lista procurorilor DNA de audieri s-ar afla și persoane care au beneficiat de prelungirea raportului de serviciu de la Primărie, cu toate că aveau decizii de pensionare.

„Ziarul de Iași” a prezentat recent lista celor peste 30 de persoane care, între timp, au părăsit instituția. Acestea ocupau funcţii precum directori și șefi din cadrul Direcției locale de finanțe, șefi și consilieri superiori de la diverse servicii (Achiziții, Autorizare Rețele, Străzi, Investiții Proprii, Spații Verzi, Evidență Patrimoniu, Monitorizare Tehnică, Resurse Umane etc.).

Unele persoane au calitatea de suspect

Din informațiile ZDI, unii dintre cei care au fost chemați la audieri au calitatea de suspect și, teoretic, ar urma să li se aducă la cunoștință acuzații. Cu ocazia descinderilor din iunie, DNA arăta că cercetările sunt făcute in rem (contra faptei).

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, de către funcționari publici, a unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție”, a fost singurul comentariu al DNA pe această speță.

La acel moment, a reacționat și Primăria Iași într-un comunicat în care a ținut să precizeze că primarul Mihai Chirica nu are nicio calitate în dosarul deschis de DNA. „Precizăm că, așa cum prevede legislația în vigoare, primarul Mihai Chirica, în calitatea sa de conducător al Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Iași, a fost informat de această acțiune, iar procedura legală presupune aducerea la cunoștință a acțiunii de către anchetatori”, se arăta în comunicatul municipalității.

Ce alte anchete desfășoară DNA la Primăria Iași

Procurorii DNA instrumentează în această perioadă alte două dosare, ambele având legătură cu sistemul termoficare. Unul dintre acestea face referire la modul în care s-a derulat contractul încheiat între Primăria Iași și Vitol SA Geneva pentru achiziția de cărbune. Actul a fost semnat în august 2022 pentru o cantitate de 140.000 tone, la un preț de 415 dolari/tonă, respectiv peste 58 milioane de dolari. La acești bani s-a adăugat o suplimentare de 14.000 tone (5,8 milioane de dolari), semnată în mod ciudat de fostul viceprimar Cezar Baciu în decembrie 2022.

Un alt dosar legat de sistemul de termoficare vizează modul în care Primăria Iași, prin Termo-Service, a gestionat păcura depozitată la CET Holboca în regim de rezervă de stat.

