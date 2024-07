Sute de hectare de porumb și floarea soarelui au fost culcate la pământ de grindină la Erbiceni

În ultimele zile, suprafețe mari de culturi agricole din județul Iași au fost distruse de grindină. Practic, ce nu a afectat seceta a pus la pământ ploaia cu gheață, după cum se plâng mai mulți fermieri din județ. Pierderi mari au fost înregistrate și în comuna Erbiceni, unde mai multe culturi au fost puse la pământ de grindină. Numai într-o singură fermă vorbim despre o suprafață de 130 de hectare de floarea soarelui complet distrusă în urma unui episod de vreme severă, care a avut loc pe 18 iulie. Însă, nici culturile de porumb nu arată mai bine.

Deși, în alți ani, sistemele antigrindină și-au dovedit utilitatea și au apărat culturile de gheață, fermierul spune că, anul acesta, rachetele au fost lansate mult prea târziu sau chiar deloc. Altfel, culturile sale nu ar fi fost compromise, adaugă fermierul.

Unii fermieri au calculat deja pagube de 700.000 de lei

Lucrează pământul în zonă de 21 de ani, dar recunoaște că este prima dată când se confruntă cu pagube atât de însemnate, din cauza fenomenelor meteorologice. La un simplu calcul, la cultura de floarea soarelui, femeia a vorbit despre pierderi în valoare de 700.000 de lei. O investiție de care s-a ales praful.

Cum experiența anilor trecuți cu firmele de asigurări nu i-a fost de ajutor, Gabriela Berea a renunțat la polițele pentru culturile agricole.

În acest context, fermierul atrage atenția oficialilor din Guvern să intervină asupra asigurărilor, cu legi clare, echilibrate și norme metodologice aplicabile, care să vină în sprijinul acestui sector de activitate:

„Nu am mai pățit așa ceva! A mai fost vânt. Au mai fost pierderi de 10-20%, dar până la urmă am mai putut recolta ceva. Dar anul acesta, nimic! Am mai avut culturi asigurate în anii trecuți, dar nicio firmă de asigurări nu și-a respectat angajamentele scrise și m-am lecuit!”