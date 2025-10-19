UPDATE VIDEO Sute de persoane au ieșit azi în stradă, în Copou, la Marșul „Împreună pentru siguranța femeilor”

Sute de persoane, majoritatea femei, au ieșit azi în stradă la Iași, la fel ca în majoritatea orașelor mari, pentru a protesta împotriva violenței asupra femeilor.

UPDATE

ȘTIRE INIȚIALĂ

Marșul „Împreună pentru siguranța femeilor” din 19 octombrie 2025 a început la Iași în fața Corpului A al Universității „Al.I. Cuza”, la ora 15.



Marșul este un eveniment public menit să condamne violența împotriva femeilor și să militeze pentru siguranța lor. Evenimentul, organizat de Centrul de Dezvoltare a Parteneriatului Filia, a chemat publicul să participe prin a fi prezent la marș sau prin a distribui informații despre acesta pe rețelele sociale, folosind hashtag-ul #vremsăfimînsiguranță.

Potrivit organizatorilor, „Întreaga societate a fost anul acesta zguduită de crimele comise împotriva femeilor, de violența extremă a agresorilor, comisă în spațiul public, chiar în prezența copiilor. Însă aceste crime au fost rezultatul violenței sistematice din partea agresorilor, violență care a crescut în intensitate și frecvență. Aceste crime sunt femicide și ar fi putut fi prevenite de autorități.

• Femicidul este uciderea unei femei pentru că este femeie.

• Femicidul este rezultat al violenței între parteneri sau foști parteneri, din motivații misogine, în numele obiceiurilor, religiei, tradiției sau așa-zisei ”onoare”.

• Femicidul este și crima motivată de orientarea sexuală sau identitatea de gen, dar și în contextul exploatării sexuale și al traficului de persoane. Femicidul este o consecință a normelor tradiționale de gen în care bărbații tratează femeile ca pe o proprietate și în care femeile nu au voie să părăsească o relație abuzivă și să își reconstruiască viața.

Încălcarea de către Stat a obligației de a proteja femeile împotriva violenței domestice constituie o încălcare a dreptului acestora la o protecție egală în fața legii. Violența domestică este diferită de orice alt tip de violență pentru că, de cele mai multe ori, se desfășoară în privat, afectează în cea mai mare măsură femeile, este repetitivă și crește în intensitate.

Ieșim din nou în stradă pentru că ne dorim o lume în care fetele și femeile să trăiască în siguranță, în care egalitatea de gen și respectul pentru drepturile femeilor să reprezinte valori fundamentale.”

Publicitate și alte recomandări video