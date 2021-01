Sute de preoţi tâlhăriţi de fete de măritat, care i-au lăsat fără fir de busuioc!

* Alaltăieri a fost Boboteaza, sărbătoare care reprezintă, ca multe altele, şi o ocazie pentru fete de a-şi visa ursiţii / pentru taţii fetelor de a mai scăpa de o gură în plus la masă / belea pe cap. Ca să viseze ursiţi, domnişoarele trebuie să fure fire de busuioc de la popă şi să le bage sub pernă, să coacă turte sărate, să le înfulece, să bea doar agheasmă, oricât ar fi setea de mare, şi să se culce; cică nunta poate fi grăbită dacă îşi bagă sub pernă şi boabele de grâu care s-au aflat pe pragul casei când a trecut popa cu agheasma...

* Am auzit că unele fete de măritat au atacat preoţii la cotitură, purtând măşti la nas şi gură (pentru a nu fi recunoscute, fiindcă oricum nu cred că există viruşi), şi i-au lăsat fără busuioc, iar altele au sustras fire de busuioc de la preot ca să gătească sos de paste. Mai multe tinere au mâncat turtele sărate, care le-au făcut sete, deşi au băut agheasmă, aşa că au scos vin din beci şi s-au făcut turtă, iar una a cam exagerat cu boabele de grâu de pe prag, că preotul a alunecat pe ele, vărsând agheasma rece în capul dascălului, care a început să se zbânţuie în ciuda celor 87 de ani ai săi.

* Treaba cu visatul ursitului (cu visatul, nu virusatul!) nu-i mare sfârâială: anul trecut, o fată de măritat a visat un brad şi s-a bucurat la gândul că va avea un bărbat înalt ca bradul; după nuntă a descoperit că soţul ei seamănă într-adevăr cu un brad, fiindcă în fiecare seară se face lemn.

* În altă ordine de idei, de Sărbători n-am mai primit atâtea mesaje gen "Cozonacu-i rumenit, sarmalele-au aburit, bradul e impodobit, prietenii au venit si ne-am pus pe sarbatorit. Craciun fericit s-aveti, voie buna cat puteti!" ori "Hohoho ati vazut un ren maro sau un spiridus in bleu? S-aveti Mos gustos bogat An Nou de Invidiat sanatate La Multi Ani si la multi bani" sau alte panarame. O fi de la pandemie (care, se vede, are şi părţi bune), oamenii s-or fi săturat de trimis cunoscuţilor, din martie încoace, tot Internetul (chiar de mai multe ori). Ne-am fi aşteptat la chestii tot tâmpite, dar inedite, actualizate, gen "am plecat sa colindam microcip sa va bagam", însă e mai bine aşa, fără ele, este un semn bun. La mulţi ani şi sănătate!