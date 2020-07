Sute de vapoare chineze pescuiesc ilegal în Coreea de Nord

În faţa acestor sute de nave chineze, mult mai moderne, pescarii nord-coreeni sunt nevoiţi să ia cu asalt apele ruse, potrivit acestui studiu publicat miercuri, Global Fishing Watch, realizat de un grup de cercetători din mai multe ţări, care se sprijină pe patru tehnologii satelitare distincte în încercarea de a stabili activităţi de pescuit ilegal în apele puţin studiate ale Peninsulei Coreea. Cel puţin 900 de vase de pescuit de origine chineză, care nu pot fi urmărite de sisteme de detcţie şi supraveghere publice, au operat în apele nord-coreene în 2017 potrivit acestui studiu, iar alte 700 în anul următor.

Este vorba despre cea mai mare flotă de pescuit ilegal, potrivit acestui studiu publicat de către American Association for the Advancement of Science în revista Science Advances. Sancţiunile impuse de Consiliul de Securitate al ONU cu scopul de a obliga Coreea de Nord să renunţe la programele sale nuclear şi balistic, îi interzic să exporte fructe de mare sau să vândă drepturi de pescuit.

Este necunoscut faptul dacă între Phenian şi Beijing există un acord bilateral cu privire la pescuit. În ultimul său raport cu privire la aplicarea sancţiunilor, Consiliul de Securitate al ONU arăta că Phenianul continuă ”să obţţină venituri din vânzarea ilegală a drepturilor sale de pescuit”.

Cercetătorii estimează la 440 de milioane de dolari valoarea stocurilor de calamari pescuiţi în decurs de doi ani de pecadoarele chineze - tot atât cât valoarea celor pescuiţi de japonezi şi sud-coreeni la un loc. Acest calamar - todarodes pacificus - este unul dintre fructele de mare cele mai consumate în Japonia. Înainte de interzicerea exportului, el era a treia cea mai importantă resursă exploatată de Phenian.

Studiul arată că pescarii chinezi operează din 2004 în apele nord-coreene. Însă, din 2018, autorităţile chineze nu mai anunţă cantitatea pescuită şi nici faptul că vapoarele lor pescuiesc în Coreea de Nord. Pescarii nord-coreeni sunt primele victime ale acestei concurenţe a vapoarelor chineze şi sunt nevoiţi să se ducă să pescuiască în apele ruse, tranzitate de calamari în timpul migraţiei acestui cefalopod.

Începând din 2014, Rusia autoriza mai puţin de 100 de nave nord-coreene să pescuiască în apele sale, iar din 2017, în mod oficial, niciuna. Însă studiul estimează că aproximativ 3.000 de nave nord-coreene au operat ilegal în apele ruse în 2018. Pescarii nord-coreeni riscă mult pentru a ajunge în zone ruse de pescuit, la bordul ambarcaţiunilor lor de lemn, ”neechipate pentru călătorii de cursă lungă”, se arată în studiu.