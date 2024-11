Suveraniști români, treceți Prutul! Make Găgăuzia great again!

Diaspora românească are un merit major pentru parcursul european al țării în ultimele două decenii. Dar de la o vreme, orbită de populismele un politicieni români și străini, a uitat cât de gri era partea aia de Europă, de unde a fugit unde a văzut cu ochii.

Diaspora din Republica Moldova i-a oferit un nou mandat Maiei Sandu, iar Chișinăul își continuă drumul european în ciuda Moscovei. Diaspora românească i-a pus pe tavă Dianei Șoșoacă un mandat de europarlamentar și a trimis la Bruxelles un contingent masiv de eurosceptici de la AUR, spre bucuria Kremlinului. Cu trei mari excepții – Moldova, Olanda și Danemarca – AUR și SOS și-au disputat de la egal la egal locul întâi în țările din Occidentul „denaturat”, de la Franța și SUA, până la Marea Britanie și Germania.

Vestea bună pentru diaspora românească scârbită de traiul din Vest e că tocmai s-a eliberat un loc pe hartă, un tărâm al făgăduinței pentru orice suveranist iubitor de live-uri pe TikTok/Facebook. Nici nu e departe – cum intri în „grădina Maicii Domnului”, mergi tot înainte, cobori ușor spre Galați și treci pârloaga spre dreapta. Se numește Găgăuzia, iar acolo „aberațiile” Washingtonului și Bruxelles-ului nu prind rădăcini. Candidatul independent (sută-n mie) Alexandr Stoianoglo, cetățean român, a obținut în regiune peste 97% din voturi. Propaganda progresistă a fost zdrobită de găgăuzi, acest popor minunat, cu frică de Dumnezeu și iubitor de pace în toate țările invadate de Rusia.

Problema e că găgăuzii sunt prea puțini pentru a-și face auzită vocea în lume, mai ales cu „dictatoarea” Sandu la al doilea mandat. Îi paște opresiunea, vor fi obligați să se închine la directivele Ursulei. Dacă iubești suveranismul, și independența (sută-n mie), și visezi la paradisul pe pământ, cu Diana plâmădită din coasta lui George, Găgăuzia e locul unde să te muți. Vezi mai jos o mică parte din avantaje.

Știi poza aia cu o mămăligă taiată cu funia, urmată de mesajul – „Eram săraci, dar fericiți”, sub diverse variante, la care dai mereu like? Doar asta vei mânca. Vei fi din nou rupt în cur, dar o să țopăi de fericire. OK, poate o să faci pelagră, dar măcar ai scăpat de greieri și gândaci că tare mulți ai mâncat de când te-a obligat Bruxelles-ul.

Nu mai ești sărac, te-ai aranjat? Ți-ai luat BMW din ce-ai strâns prin Anglia sau Spania? Găgăuzia e locul unde să-l afișezi. Ai observat și tu că românii nu mai întorc ochii după mașini nemțești cum o făceau acu 15 ani când te-ai întors prima dată din Italia. Frații tăi găgăuzi încă știu să admire o mașină bună, fie ea și SH.

Ai făcut rost de BMW prin combinații, la limita legii? Nu uita că fostul procuror Stoianoglo, iubit de 97% dintre găgăuzi, s-a lăudat că nu a arestat vreodată un afacerist, ca să nu strice mediul de business din țară. Găgăuzia e raiul antreprenoriatului pentru cineva cu tupeu ca tine.

Găgăuzii au fost cândva musulmani, dar acum ni-s toți frați în ortodoxie. S-a găsit ac de cojocul lor. Ce le-ai face și tu imigranțiilor de prin Londra și Paris dacă n-ar fi „oculta” cu ochii pe tine. Firește, le-ai schimba religia, dar ritmurile alea orientale, parte din cultura lor, le-ai promova cu volumul tare. Altfel, de ce ți-ai mai luat BMW?

În Găgăuzia nu ești obligat să caști gura o dată pe an, într-o zi de iunie, la marșuri LGBT ca în Occidentul desfrânat. Poți în schimb, în iunie, să pornești în alai cu preotul să vă rugați pentru ploaie. Apoi și-n mai, și-n iulie, și-n august, și-n septembrie. Că doar seceta nu are legătură cu schimbările climatice, ci cu voia lui Dumnezeu. Unde mai pui că îl ai la o aruncătură de băț și pe IPS Teodosie, dacă rugăciunea nu-i suficient de puternică, îl aduci ca „special guest”.

Spre deosebire de Vest unde te aleargă feministele cu melesteul pe stradă, în Găgăuzia poți să-și bați femeia fără să fii tras la răspundere. Încă există respect pentru tradițiile noastre seculare.

Ești suveranist, dar nu-i suporți pe ruși? Nu-ți fă griji. Câștigă neni-tu Trump alegerile în câteva zile. Cu puțin noroc, ia Găgăuzia s-o facă al 51-lea stat american și îi dă lui Putin, la schimb, Ucraina. Apoi țările baltice, Polonia, România, și așa mai departe. Doar știi că Trump e un geniu în afaceri și geo-politică.

Diaspora moldovenească a votat exemplar duminică și s-a lepădat de „Găgăuzia", cu tot ce înseamnă un teritoriu aparent autonom, suveran, în realitate al nimănui, cât să fie strivit sub bocancii lui Putin. Peste câteva săptămâni, disapora noastră, care n-ar trăi o zi în Găgăuzia, le va transmite fraților rămași acasă că Găgăuzia e modelul de urmat.

