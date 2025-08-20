MICA PUBLICITATE
Educație

Tabără de vară de limba română pentru elevi din Republica Moldova, organizată la Iași

De Andreea TIMOFTE
miercuri, 20 august 2025, 03:17
Tabără de vară de limba română pentru elevi din Republica Moldova, organizată la Iași

Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează (UAIC), în perioada 18–29 august 2025, o tabără de vară de limba română destinată elevilor din Republica Moldova.

Programul include cursuri de limba română, seminare și ateliere de cultură și civilizație română, desfășurate atât la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, cât și la Palatul Copiilor. Participanții vor avea parte de vizite și activități culturale, precum tur ghidat al orașului Iași, vizită în Parcul Copou și vizită la Muzeul Universității. În program sunt prevăzute și activități sportive, desfășurate în paralel cu atelierele.

Organizatorii anunță că în cadrul taberei sunt asigurate și mesele participanților.

 

 

