Tăcerea care vorbește: Concertul „The Rest is Silence” la Classix Festival 2025

Concertul a fost conceput ca un parcurs sonor inspirat de „Ofranda Muzicală” a lui Johann Sebastian Bach. De la canoanele sale riguroase la sonoritățile experimentale ale compozitorilor moderni, fiecare piesă a fost o fereastră către o altă dimensiune muzicală. Publicul a fost martor la momente de tensiune creativă și contraste expresive, traversând spații sonore variate: de la delicatețea lui Ligeti („Hora Lungă”) la intensitatea explozivă a lui Penderecki („Vivace”), de la meditația profundă din Elegie de Stravinsky la radicalitatea lui John Cage cu celebrul „4’33”.

Pe scenă, două ansambluri internaționale au adus la viață o experiență sonoră unică. The Rest Project din Spania, cu Maria Florea (vioară), Laura Fernandez (violă) și Daniel Claret (violoncel), a oferit interpretări de o sensibilitate aparte, punând accent pe finețea detaliului și pe dinamica expresivă. Alături de ei, muzicienii de la Ensemble MidtVest din Danemarca, inclusiv Nicolas Dautricourt (vioară), Sanna Ripatti (violă), Jonathan Slaatto (violoncel), Charlotte Norholt (flaut), Peter Kirstein (oboi), Tommaso Lonquich (clarinet), Yavor Petkov (fagot), Neil Page (corn) și Martin Qvist Hansen (pian), au construit un discurs muzical de mare complexitate și rafinament.

„Seara aceasta a reprezentat unul dintre pariurile cele mai importante de la această ediție de Classix Festival. Am transformat realmente acest Hol de Onoare al Palatului Culturii într-o veritabilă catedrală și nu neapărat prin ecoul impresionant, cât mai degrabă prin liniștea de rugăciune pe care am simțit-o la această premieră românească a celebrului «4’33» al lui John Cage. Au fost 4 minute și 33 de secunde de liniște, de introspecție, contrabalansate cu muzica lui Bach și multe selecții din secolul al XX-lea. A fost ansamblul The Rest Project din Barcelona care a cucerit cu adevărat. În partea a doua a serii au urmat două momente cu Ansamblul MidtVest din Danemarca. Am avut chiar și un moment de impovizație, de circa jumătate de oră, tot cu membrii Ansamblul MidtVest. «Experiment» a fost cuvântul-cheie al serii”, a declarat Dragoș Cantea, directorul artistic al Classix Festival 2025.