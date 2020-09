Tăieri de salarii la Politehnica Iași

Cerută cu insistenţă de primarul Iaşului, Mihai Chirica, şi nu numai, remanierea Politehnicii Iaşi, a început. De la 1 septembrie, niciunul dintre membrii Consiliului Director al Politehnicii nu va mai fi remunerat. Anunţul a fost făcut de preşedintele CD, Leonid Antohi. “Ni s-a transmis că Poli va avea parte de susţinere mai consistentă dacă niciunul dintre membrii Consiliului Director nu va mai fi retribuit. Pentru binele clubului am renunţat imediat să mai fiu salariat începând cu 1 septembrie. Nu am pus nicio condiţie, nu am cerut nicio despăgubire. Am fost o viaţă în slujba fotbalului ieşean, nu am pus niciodată banul pe primul plan. Am adus şi bani de acasă, am împrumutat diferite sume de la prieteni, am ajutat cât am putut de mult. Nu va fi nicio problemă dacă nu voi mai fi retribuit, important este ca Politehnicii să-i meargă bine. În aceeaşi situaţie cu mine este şi Mircea Ursu, care a renunţat şi el la toate drepturile pe care le avea”. În afară de Antohi şi Ursu, din Consiliul Director al Politehnicii mai fac parte Adrian Ambrosie, Ioan Apostol şi Ion Melinte. Ambrosie, care uşura conturile clubului de minimum 32 000 de lei lunar până la mijlocul anului, cu peste 8 000 de lei mai mult decât Antohi şi Ursu la un loc (!), va mai primi peste 100 000 de lei net ca urmare a faptului că a plecat din executiv în luna iulie. Plecarea a avut loc după ce Ambrosie a intrat în conflict cu actualul preşedinte executiv, Ciprian Paraschiv, pe care l-a criticat în interiorul clubului. În ceea ce-i priveşte pe Apostol şi Melinte, aceştia nu au fost niciodată salariaţi.

Tăierile de salarii nu se rezumă doar la nivelul Consiliului Director. Politehnica a renunţat la colaborările cu Alexandru Grierosu,responsabilul cu ordinea şi siguranţa, funcţie care va fi preluată, probabil, de Sergiu Melinte şi Eugen Nedelcu, responsabilul cu suprafaţa de joc. În viitor ar putea să apară şi alte tăieri de salarii la nivelul clubului care se confruntă cu grave probleme financiare.

Politehnica are datorii uriaşe, de circa 1,4 milioane euro, şi, în afara drepturilor TV, care va aduce Iaşului circa un milion de euro, nu are nicio sursă de finanţare certă pentru sezonul care a început luna trecută. Bugetul pentru stagiunea 2020-2021 este estimat la 3 milioane euro.

Altfel, ieri s-a oficializat colaborarea cu atacantul Dzenan Zajmovic (26 ani), care a jucat în ultimii trei ani la Zeljezincar Sarajevo. Bosniacul despre a cărei sosire în Copou v-am informat săptămâna trecută, a trecut testele medicale, astfel că acordul de colaborare pe un an a intrat în vigoare.