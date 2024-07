Tânăr de 19 ani din Iași promovează Bacalaureatul din închisoare cu media 9,38

Performanțele sale academice sunt remarcabile: a obținut nota 10 la matematică, 9,40 la Limba și Literatura Română și 8,75 la fizică. În ciuda dificultăților întâmpinate, tânărul a demonstrat determinare și motivație, gândindu-se mereu la un viitor mai bun.

„A fost dificil, au fost momente când poate nu am avut motivație să învăț, dar am reușit să trec peste acele momente gândindu-mă că viitorul meu merită un pic mai mult,” a declarat tânărul absolvent.

Anișoara Tacciu, profesor de matematică la Centrul de Detenție Tichilești, a lăudat calitățile elevului: „Foarte riguros, foarte logic, educat, cu bun simț, dornic să învețe, căruia nu era nevoie să îi explici de două ori același lucru, era foarte receptiv, ghinionul a făcut – sau teribilismul vârstei a făcut să ajungă aici.”

Directorul centrului, Angelica Mușat, a subliniat eforturile de susținere a tânărului în pregătirea pentru Bacalaureat: „9,38, media elevului despre care discutăm acum. Și am trimis întotdeauna, când a fost necesar, manuale, pachete de teste, dosare cu exerciții, întotdeauna am dat tot ce a fost nevoie, am colaborat.”

Tânărul aspiră acum să urmeze o carieră în domeniul juridic, dorindu-și să aducă schimbări pozitive în sistemul de justiție: „Cumva am experimentat toate părțile sistemului juridic românesc și poate că am simțit că este nevoie de o atingere fresh, de o generație nouă. Sper să aduc o schimbare, mai multe schimbări.”

În luna noiembrie, tânărul va fi eliberat condiționat și va putea să meargă fizic la facultate, deschizând astfel un nou capitol în viața sa.

Publicitate și alte recomandări video