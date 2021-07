Tânăr ucis de fulger! Cum procedați dacă vă prinde furtuna pentru a scăpa cu viață

Deși fulgerul este de cele mai multe ori fatal celui pe care îl lovește, există multe cazuri în care oamenii au supraviețuit. Un singur fulger poate avea un miliard de volți de electricitate în el, de aceea nu este surprinzător când cei loviți mor pe loc, de atac de cord, sau suferă arsuri grave, chiar și la organele interne.

În cazul in care sunteți surprinși de o furtună, trebuie să vă adăpostiți într-o mașina sau clădire, să nu rămâneți în spații deschise. Nu stați sub copaci! Dacă nu găsiți adăpost, trebuie să vă întindeți jos și să vă țineți picioarele și mâinile unite, ca să fiți o țintă cât mai mică. Trebuie să evitați sub orice forma apropierea apei, iar dacă sunteți în apă, ieșiți imediat.

Aflați amănunte de pe ziaruldevrancea.ro.