Tânăra actriță de care toți ieșenii pot fi mândri. Mezina premiată de UNITER: „Nu m-am gândit că voi face din teatru o carieră”

Premiul intitulat „Cel mai bun spectacol”, considerat cel mai «greu» premiu UNITER, a revenit producției „Antologia dispariției”, după proză feminină contemporană de Ștefania Mihalache, Anca Vieru, Lorina Bălteanu, Ruxandra Burcescu, Lavinica Mitu, Simona Popescu; scenariul, regia, universul sonor, filmările aparținând regizorului Radu Afrim. Spectacolul „Antologia dispariției”, cel de-al nouălea proiect al lui Radu Afrim la Naționalul ieșean, a avut premiera în această toamnă, pe 9 noiembrie, la Teatru.

Din echipa proiectului amintim: Cosmin Florea (scenografie), Alice Veliche (coregrafie), Diana Roman (pregătire și aranjament muzical), Anamaria Rusu (asistent regie), Mihai Nistor (video) și Cristian Niculescu (light-design). Pe scenă, douăzeci de actori și colaboratori ai Teatrului Național Iași: Ada Lupu, Pușa Darie, Ionuț Cornilă, Livia Iorga, Diana Roman, Mălina Lazăr, Horia Veriveș, Daniel Busuioc, Răzvan Conțu, Andrei Grigore Sava, Cosmin Maxim, Dumitru Năstrușnicu, Georgeta Burdujan, Diana Vieru, Octavian Păun, Luca Gumeni, Anamaria Rusu, Andreea Stratulă, Marian Stavarachi, Ioana Aciobăniței.

Mălina Lazăr a primit Premiul ,,Cea mai bună actriță în rol secundar”

Tot la Naționalul ieșean a venit și un alt premiu, pe cât de meritat pe atât de surprinzător. Tânăra actriță a Teatrului Național Mălina Lazăr, fiica mai cunoscutului regizor ieșean Ovidiu Lazăr, a primit Premiul „Cea mai bună actriță în rol secundar” pentru rolurile „Copil”, ,,Fetiță”, ,,Ileana”, ,,Sabina”, ,,Daisy Johnson”, și ,,Nina copil” din spectacolul „Antologia dispariţiei”. Un rol multiplu, pe cât de dificil pe atât de magistral interpretat de Mălina.

Contactată de reporterii ,,Ziarul de Iași”, ,,mezina” instituției de cultură a declarat că nu se aștepta să primească această distincție. ,,Ea sunt mezina din partea feminină a trupei. Nu pot să zic că mă așteptam să câștig premiul, drept dovadă și la gală am fost copleșită de niște emoții greu de explicat… A fost o tensiune interioară foarte puternică. Nu mă așteptam, dar a venit ca o bucurie și ca o onoare”, ne-a declarat Mălina Lazăr.

Pentru aceasta, premiul înseamnă recunoașterea muncii pe care depune bucurie în fiecare zi la teatru. ,,E un premiu foarte important, în primul rând pentru că e un spectacol la care am lucrat cu mare drag, un spectacol greu, pentru care a meritat toată munca. Mă bucur în primul rând foarte mult pentru că Teatrul Național din Iași a avut trei nominalizări, și a câștigat trei premii, deci simt o mândrie aparte pentru oraș și Teatrul Național. Mă ambiționează și mai mult să mă joc și să exploatez la maxim fiecare rol”, a menționat aceasta.

Totodată, artista a vorbit și despre personajele complexe pe care le-a interpretat în spectacolul premiat. ,,Interpretez mai multe personaje, de mai multe vârste, asta fiind ca un tur de forță pentru mine, pe care mi l-a propus Radu Afrim, și eu am acceptat cu bucurie. Mi-a dat foarte multă încredere, și a ieșit ceva de care sunt mândră și care a recompensat”, a adăugat tânăra.

Nu îi plac planurile

În ceea ce privește planurile de viitor, Mălina Lazăr nu este adepta lor.

,,Nu prea îmi place să îmi fac planuri, prefer să vină spre mine tot ce îmi dă viața. Nici planuri de vacanță nu prea îmi fac, pentru că mereu am impresia ca va interveni ceva, că ceva va schimba toate planurile mele, și atunci nici în viitor nu știu exact ce planuri mi-aș dori, dar ce e sigur e că îmi doresc să joc cât mai mult și cât mai diferit, bucurându-mă de ceea ce fac”, a subliniat Mălina.

Un alt aspect interesant din cariera câștigătoarei este că, deși a crescut făcând parte din lumea artistică, tatăl ei fiind regizor, multă vreme nu s-a gândit că va face teatru la nivel de carieră. ,,În ciuda faptului că eu am crescut în teatru, nu m-am gândit deloc să aleg drumul acesta în viață. În schimb, în liceu am fost într-o trupă de teatru în limba franceza, la Colegiul «Mihai Eminescu». În ultimul an de liceu nu știam ce să aleg ca facultate, ca drum, dar știam că îmi va fi foarte dor să fiu pe scenă, să fiu pe trupă. Și atunci mi-am dat seama, cumva ,că îmi răspundeam singură la întrebarea «ce o să fac după?»”, a conchis aceasta.

Cel de-al treilea premiu de la Naționalul ieșean i-a fost acordat lui Mihai Nistor, colaborator al instituției: „Cel mai bun video design”, pentru video-proiecţiile, filmările și mappingul din același spectacol, „Antologia dispariţiei”.

