Tânără care s-a vindecat de COVID-19: Era ceva ce nu am mai simțit

”Fiecare inspirație se simțea ca ultima. A fost pentru prima dată când am crezut că o să mor”, a povestit o tânără de 22 de ani din Tulcea, care s-a îmbolnăvit de COVID-19 și s-a vindecat. Sub protecția anonimatului, ea a relatat și experiența dezolantă cu sistemul sanitar - a fost trimisă acasă să se trateze singură cu vitamina C și paracetamol, iar DSP a sunat-o după 3 zile ca să o întrebe dacă este nevoie de internare. ”Data viitoare când simțiți că nu puteți să respirați prin mască, să știți că este de un milion de ori mai rău când nu poți să respiri de la COVID”, este mesajul tinerei.

”Totul a început într-o zi de duminică, pe 26 iulie. Mă simțeam mai slăbită decât de obicei și voiam să stau doar în pat. Deja totul era mai ciudat, era o stare pe care nu o simțisem niciodată. Mi-am zis că e doar o răceală, dar în contextul pandemiei, orice simptom de răceală ne duce cu gândul la COVID”, a povestit tânăra.

Ea spune că s-a izolat imediat, să vadă cum evoluează lucrurile, însă în următoarele zile situația s-a înrăutățit. Două zile a avut în mod constant starea de oboseală. În 28 iulie a început să aibă dureri musculare. Nu putea să ridice capul de pe pernă sau să se miște mai mult de 10 minute.

"Am luat un paracetamol și a fost și prima dată când mi-am luat și temperatura - 37,5. Era mai ridicată decât normalul, dar încă nu mi-am făcut griji. În decurs de doar câteva ore lucrurile s-au schimbat total. M-am pus la somn învelită cu tot ce am găsit prin casă și tot nu reușeam să mă încălzesc. Eram sigură că paracetamolul va face minuni și o să mă trezesc ca nouă. Peste vreo două ore, pe la trei dimineața, m-am trezit cu stare de vomă, tremurând și cu temperatura aproape de 39. Am mai luat un paracetamol și am încercat să dorm, dar lucrurile se înrăutățeau. Simțeam cum îmi crește temperatura, iar corpul îmi era din ce în ce mai slăbit, nu aveam forță nici să întind mâna să iau termometrul, care era la 30 de cm de mine. Era ceva ce nu am mai simțit, nu era doar o simplă răceală, cum credeam inițial. Am stat în pat până dimineață, fiind incapabilă să mă mișc”, a mai povestit tânăra.

Spre dimineață, a sunat la 112 pentru că nu mai putea să respire, iar ambulanța a venit după 4 ore. La spital, a așteptat încă o oră și jumătate în ambulanță fiindcă la camera de gardă mai era un pacient.

