Țăranii din Gornet cer despăgubiri de 500.000 de euro deoarece au fost băgați în carantină

Potrivit unui comunicat emis, sambata, de avocatul Bogdan Dumitru, care reprezinta Primaria Gornet, autoritatile ii solicita sefului DSU sa declanseze in regim de urgenta evaluarea cazurilor de COVID-19 din comuna pentru a se stabili cu exactitate daca la momentul emiterii ordinului de carantinare exista procentul persoanelor infectate peste pragul stabilit de INSP.

In acest sens, sunt invocate "starea de spirit si moralul scazut al cetatenilor comunei".

De asemenea, autoritatile din Gornet, reprezentate de avocatul Bogdan Dumitru, au introdus in instanta o actiune in anulare a ordinului prin care s-a instituit carantina in satul Gornet, actiunea fiind trimisa Curtii de Apel Bucuresti.

Potrivit documentelor puse la dispozitia presei de catre avocat, autoritatile cer si obligarea DSU la plata sumei de 500.000 de euro, echivalent in lei, catre comuna Gornet cu titlul de daune morale/daune interese, in conditiile in care peste 450 de persoane au ramas fara locuri de munca pentru ca nu au mai fost primite de catre angajatori din alte localitati, iar cetatenii comunei nu sunt primiti in magazine, farmacii si alte locuri publice din comunele limitrofe, fiind total izolati si chiar "apostrofati".

