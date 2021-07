Tari unde poti gasi cea mai buna ciocolata si unde productia este uriasa

Marii producatori de ciocolata sunt de gasit in tari unde traditia productiei de ciocolata este mai veche decat ne-am inchipuit vreodata. Asa ca daca vrei sa gusti o ciocolata de calitate vei afla in continuare unde ar trebui sa mergi pentru a avea cele mai bune tipuri de ciocolata la discretie.

SUA. Este printre cei mai mari producatori de ciocolata de calitate. Se fac peste 20 de miliarde de dolari doar din vanzarea de ciocolata in sistem retail anual in SUA. Cea mai mare si mai cunoscuta companie din America de Nord este Hershey Foods Corporation sau Hershey’s, unul dintre cele mai cunoscute branduri de ciocolata din lume. Compania a fost fondata in 1894 de un anume Milton S. Hershey. 30% din toata productia globala de ciocolata vine din America. Boabele de cacao sunt cumparate din Africa de Vest, cele mai multe magazine de ciocolata le gasesti in New York, San Francisco e centrul productiei de ciocolata in America.

Germania. Se obtin din fabricarea si vanzarea de ciocolata peste 10 miliarde de dolari anual in Germania. Cologne e desigur capitala ciocolatei in Germania. Stollwerck Chocolates e cea mai faimoasa fabrica de ciocolata de acolo, dar aceasta are fabrici si in Belgia sau in Elvetia. Alte branduri cunoscute de ciocolata germane sunt La Maison du Chocolat, Tortchen sau Leonidas Chocolates.

Elvetia. E patria ciocolatei fine, de calitate exceptionala. Acolo sunt cei mai buni si mai creativi producatori de ciocolata din lume. Tara se bazeaza pe veniturile din productia si vanzarea de ciocolata, Zurich este centrul productiei de ciocolata din Elvetia, iar cele mai cunoscute branduri sunt Nestle, Toblerone, Lindt sau Sprungli. Productia de ciocolata a inceput in Elvetia prin secolul 17, iar din secolul 19 pana la finele celui De-Al Doilea Razboi Mondial s-a tot exportat ciocolata in alte tari. Numai din ciocolata se fac peste 14 miliarde de dolari anual, mai bine de jumatate din ciocolata produsa acolo e consumata de elvetieni, restul merge la export.

Belgia. E un producator important de ciocolata, sunt peste 15 fabrici de ciocolata in Belgia, cu peste 2.000 de magazine de ciocolata prezente in toata tara. Godiva, cea mai faimoasa companie producatoare de ciocolata, are sediul in Bruxelles. Din vanzarile de ciocolata belgienii obtin anul peste 12 miliarde de dolari. Din 1884 compozitia ciocolatei belgiene a fost reglementata prin lege. Ciocolata trebuie sa aiba o anumita puritate, fara grasimi de proasta calitate, fara adaosuri de zahar sau alte substante inutile. Cel putin 35% cacao pura trebuie sa fie folosita in productia de ciocolata belgiana, asa spune legea. Nu ai voie sa introduci in retetele de ciocolata uleiuri si grasimi vegetale „artificiale” mai ales daca ai eticheta ciocolata belgiana pe produs. Multe fabrici belgiene produc ciocolata „manual”, fara a se ajuta de tehnologia moderna si de echipamente sofisticate.

Ecuador. Are o ciocolata deosebita pentru ca de acolo vin cele mai bune boabe de cacao din lume. Daca in trecut se tot exportau boabele de cacao, acum ecuadorienii au invatat sa fabrice ciocolata si sa o vanda pe bani grei. Un brand, Paraci, a reusit performanta sa ia premii peste premii in ultimii ani si sa bata lejer marii producatori consacrati de ciocolata. Gustul fin si textura interesanta a ciocolatei din Ecuador o transforma intr-o delicatesa pe care doar cei bogati si-o pot permite.

Marea Britanie. Cadbury este un brand foarte cunoscut in Anglia. La inceput vindea ceai, cafea, ciocolata de baut prin anii 1820. In anii 1850 fratii Cadbury ofereau Reginei Victoria ciocolata si ii asigurau rezerve serioase. Ei au inventat si ciocolata cu lapte, in 1905. Desi vei putea sa cumperi de oriunde ciocolata britanica, parca gustul sau va fi altul daca o savurezi in Anglia.

Italia. Desi poate nu te gandesti la ciocolata cand spui Italia, trebuie sa stii ca si aici gasesti ciocolata de calitate si cu un gust deosebit. Cel mai mare producator de ciocolata italian este Amadei. Cumpara boabele de cacao direct de la producatori, stii de unde vin si cum sunt crescute. Produc cele mai bune ciocolate din lume, peste tot in produsele de patiserie italienii au si ceva ciocolata de calitate.

