Tătărași Nord joacă tare în liga imobiliarelor: conace, hammam și prețuri până la cer

Cartierul Tătărași din Iași își schimbă profilul imobiliar, atrăgând tot mai multe proprietăți de lux în zona nordică. Case cu hammam din marmură, piscine și terenuri de peste 1.000 de metri pătrați sunt scoase la vânzare cu prețuri care rivalizează cu cele din Copou.

Un conac boieresc listat acum la 850.000 de euro este doar o parte a unei tendințe care transformă Tătărașiul într-un nou pol rezidențial premium.

„Mai întâi ar trebui să vadă proprietatea”

Cartierul Tătărași din Iași intră tot mai hotărât pe harta imobiliarelor de lux. Deși cunoscut în trecut pentru blocurile sale vechi și zonele verzi, în prezent atrage atenția printr-o serie de proprietăți spectaculoase scoase la vânzare, cu prețuri care depășesc uneori un milion de euro. În zona Tătărași Nord, aproape de Piața Chirilă, se conturează o tendință clară: case mari, cu dotări premium, terenuri generoase și finisaje exclusiviste. Astăzi, cea mai vizibilă ofertă este un conac boieresc, după cum este prezentat pe site-urile de specialitate, amplasat pe un teren de 1.350 de metri pătrați, cu o suprafață utilă de 400 mp și o deschidere la stradă de 50 de metri.

Proprietatea are șapte camere, piscină, hammam din marmură, saună pe lemne, sală de fitness, garaj automatizat și mobilier din lemn masiv. Prețul cerut este de 850.000 de euro, iar locația se află la cinci minute de Palas și Palatul Culturii. Potrivit unui agent imobiliar din Iași, interesul pentru astfel de proprietăți există, însă cumpărătorii sunt atenți la marja de negociere. „E o altfel de proprietare față de ce este pe piață. Au fost clienți interesați, dar prima întrebare este: cât se mai negociază? Din punctul meu de vedere, mai întâi ar trebui să vadă proprietatea și dacă ar prezenta un real interes, de acolo ar începe procesul de negociere. Eu consider că acesta este prețul pieței și la ce dotări are, plus zona și poziția în oraș, este o proprietate care își merită banii”, ne-a spus un agent imobiliar din Iași.

În același cartier, o vilă cu șapte camere și suprafață similară este listată la 1.050.000 de euro. Proprietatea se remarcă prin compartimentare pe trei niveluri, curte amenajată și acces rapid spre centrul orașului, însă nu include facilități wellness.

Tot în Tătărași, pe strada Spital Pașcanu, este disponibilă o clădire istorică cu 14 camere și o suprafață de 700 mp. Terenul de 3.200 mp și arhitectura o recomandă pentru investiții în domeniul hotelier sau medical, după cum spun proprietarii. Prețul cerut este de 1,3 milioane de euro, doar că, în acest caz, interesul de cumpărare nu pare a fi unul ridicat, cel mai probabil, din cauza clasificării imobilului ca monument istoric. Spunem asta pentru că anunțul de vânzare este listat de ani buni.

O altă ofertă vine din zona Aviației, unde o vilă cu 11 camere și o suprafață de 281 mp este scoasă la vânzare pentru 553.000 de euro. Proprietatea are o curte privată și finisaje moderne, fiind potrivită pentru o familie extinsă sau pentru conversie în spațiu de birouri.

Lista cu imobile de la jumătate de milion de euro în sus, aflate la vânzare în cartierul amintit se încheie cu o vilă elegantă de cinci camere, aflată în apropiere de Kaufland Tătărași. Cu o suprafață de 203 mp și un teren de 454 mp, proprietatea este evaluată la 495.000 de euro. Se remarcă prin finisaje de lux și o curte amenajată într-o zonă liniștită.

Piața caselor de lux din Tătărași se diversifică rapid, iar prețurile reflectă atât poziționarea, cât și dotările, tot mai apropiate hotelurilor de 4 sau 5 stele. Proprietățile cu facilități wellness, terenuri mari și finisaje premium atrag tot mai mult interes, în special în zona nordică a cartierului.

Cum se poziționează față de Copou sau Bucium?

Comparativ cu Copou și Bucium, Tătărași Nord se aliniază tot mai clar segmentului rezidențial superior, cu prețuri și dotări care rivalizează cu cele mai exclusiviste zone din Iași.

În timp ce Tătărași Nord adaugă constant proprietăți premium în ofertă, de la vile boierești de 850.000 de euro cu hammam și piscină, până la ansambluri rezidențiale moderne, Copou rămâne liderul pieței de lux, cu proprietăți care depășesc frecvent un milion de euro. Spre exemplu, aici, în octombrie 2025, o vilă de 420 mp cu arhitectură deosebită era listată la aproape 1,5 milioane de euro, iar o altă casă de 400 mp, amplasată pe bulevard, era evaluată la 1.350.000 de euro. Aceste oferte vin cu terenuri mari, poziționări ultracentrale și statut de monument istoric, ceea ce le face atractive pentru investitori sau familii cu bugete foarte mari.

Pe de altă parte, Bucium se remarcă printr-un mix între confort și dotări moderne, dar cu prețuri ceva mai accesibile. Una dintre cele mai scumpe proprietăți listate recent este o vilă cu piscină, cinci camere și 280 mp utili, evaluată la 765.000 de euro. Alte case de lux din zonă, cu suprafețe între 300 și 400 mp, se vând între 450.000 și 509.000 de euro, având terenuri de peste 1.000 mp, garaje, crame și finisaje rafinate.

Observăm astfel că Tătărași Nord începe să concureze cu Bucium la nivel de preț și dotări, dar păstrează avantajul unei poziționări mai apropiate de centrul orașului. În raport cu Copou, diferența se menține în favoarea acestuia, mai ales prin prestigiul zonei și valoarea istorică a unor proprietăți. Totuși, pentru cumpărătorii care caută spațiu, intimitate și facilități wellness, Tătărași Nord devine o alternativă tot mai relevantă în peisajul imobiliar ieșean, iar interesul crescut pentru școlile din zonă confirmă această direcție.

Publicitate și alte recomandări video