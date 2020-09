Tătăruşanu: Am luat repede decizia să vin la AC Milan

"Am văzut că Milan vrea să realizeze lucruri mari, am văzut că au avut realizări în această perioadă de transferuri şi eu sunt foarte încrezător. Am fost foarte fericit când am aflat că mă vrea un club ca Milan, care a câştigat atât de mult în istoria fotbalului şi mulţi mari jucători au evoluat aici şi am luat repede decizia să vin la Milano. Din fericire, transferul s-a realizat. Mulţi jucători români au evoluat în Italia. Pot să spun că e un pic mai uşor pentru noi, românii, să ne acomodăm repede aici, în Italia. Serie A este un campionat solicitant, detaliile sunt importante şi asta îmi place.

Nu va fi uşor la început pentru că vin din Ligue 1, un campionat mult diferit faţă de cel italian. Voi face tot ce îmi stă în putere să mă readaptez la campioantul italian, să îndeplinesc aşteptările echipei şi cele ale antrenorului. Trebuie să muncesc la cel mai înalt nivel, să dau totul în fiecare zi, să fiu pregătit când voi chemat de Mister în prima echipă. Nu e uşor să fii rezervă, pentru că trebuie să te antrenezi sută la sută în fiecare zi, ştiind că în ziua meciului s-ar putea să nu intri pe teren, dar îmi plac provocările ca portar, voi da totul şi când se va ivi oportunitatea, sper că voi putea să-mi ajut echipa în cel mai bun mod posibil.

Gigio este un foarte bun portar la penaltiuri, este înalt, care împinge bine, iar penturu executant este foarte dificil să se concentreze şi să marcheze. Trebuie să execute foarte, foarte bine. Şi eu sunt un bun portar la penaltiuri. Amândoi suntem înalţi şi de aceea poate cei care execută îşi pierd luciditatea. Sunt nou aici şi trebuie să-mi fac relaţiile cu coechipierii. Nu este uşor să joci fără spectatori. În Franţa, sunt deja până la 5.000 de spectatori în tribune, nu sunt mulţi, dar îţi dau altă senzaţie, pentru că aplaudă, scandează, ovaţionează, pare un pic mai bine. Sper că asta se va întâmpla şi în Italia, că se vor redeschide stadioanele şi fanii vor putea veni să ne vadă, pentru că noi jucăm pentru ei", a declarat el.

AC Milan a anunţat, sâmbătă, transferul lui Ciprian Tătăruşanu de la Olympique Lyon, portarul semnând un contract până la 30 iunie 2023. În vârstă de 34 de ani, internaţionalul român va fi rezerva lui Gianluigi Donnarumma.