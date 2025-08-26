Tătic sau președinte? Dilema lui Nicușor Dan

Sunt curios cum va reuși să gestioneze președintele României toate aceste probleme care îi stau pe cap. Toate sunt presante, toate sunt importante. Niciuna nu e de neglijat ori de amânat. Toate trebuie făcute aici și acum. Și a nimerit și într-o perioadă extrem de dură a istoriei, care cere implicare multă și forță. Pariuri?

Mă gândeam în timpul campaniei electorale pentru președinție că Nicușor Dan are un mare atu în fața alegătorilor: imaginea de proaspăt tătic. Asta prinde mereu bine. Când vii cu o familie numeroasă, fericită și cu unul sau doi copii „la pachet”, e o poză perfectă. Dacă la astea se mai adaugă și faptul că respectivii copii sunt mici, atunci „ratingul” crește vertiginos. Nu poți rezista să nu ai încredere în bunătatea și bunele intenții ale unui om înconjurat de îngerași. Așadar, e clar că o parte din voturile care i-au revenit la alegeri s-au datorat și factorului acestuia.

Ei bine, paradoxal, se pare că această calitate nu este prea compatibilă cu o funcție atât de importantă precum cea de președinte. Adică e un atu care îți aduce voturi, dar care nu te ajută în poziția dorită, cea mai înaltă în stat. Când te gândești la un președinte dedicat țării, îți imaginezi un individ care trebuie să aibă timp liber cât mai mult, să nu fie încărcat de datorii, să nu aibă legături secundare/anexe care să îi afecteze activitatea. De fapt, dacă e să judeci logic, un președinte perfect ar fi unul în stil Bolojan: neînsurat ori divorțat, fără copii sau cu copii mari, care nu mai au nevoie de atâta atenție. Unul ca el poate să stea la propriu de dimineață până seara la serviciu fără rețineri. Nu cred că a existat vreodată în istorie un președinte, rege, împărat, prim-ministru sau ceva de genul ăsta, adică un bărbat sau o femeie care să aibă o funcție extrem de importantă în vreun stat și care să stea și după coada copiilor în același timp. Pur și simplu nu merge.

Iar eu nu prea îl văd pe Nicușor Dan să își neglijeze copiii, tocmai acum când au cea mai mare nevoie de el, doar pentru a rezolva niște probleme atât de mici cum ar fi… problemele țării. Nu exagerez când spun „probleme mici”. Cine a avut copii știe cât de importante sunt toate lucrurile din jurul lor în primii ani de viață și câtă nevoie au ca părinții să le fie aproape. Toate celelalte probleme sunt mici. Nici nu poți să compari plânsetul copilului tău după ce s-a lovit cu nu știu ce criză în coaliția de guvernare pe care trebuie să o gestionezi. E clar că prima problemă e cea mai importantă. Iar ND e un om săritor, un tătic bun, unul iubitor și dedicat – se vede asta în orice moment când se află împreună cu ai lui.

Mi-e teamă că familia îi va afecta activitatea ca președinte. Atât cei mici, cât și mama lor, Mirabela Grădinaru, au suportat destul de greu zilele, poate chiar nopțile, când tatăl/soțul nu era cu ei în perioada cât a fost primar. Sunt sigur că le-a spus că nu va fi mereu așa, că va veni și o perioadă de acalmie în care vor petrece timp împreună. N-a venit. În schimb a venit propunerea de a deveni președinte, pe care nu a refuzat-o. Nu cred că Mirabela nu l-a luat deoparte și nu l-a întrebat, poate chiar cu lacrimi în ochi, dacă e sigur ce face, dacă nu uită de familie. Și e posibil ca și de data asta el să fi spus că va fi ceva temporar, că va face tot posibilul să stea și împreună cu ei. Dar asta nu poate merge la nesfârșit, iar el știe acest lucru.

Evident, funcția de președinte poate fi și una care să nu solicite mult un om, Iohannis a demonstrat perfect acest lucru. Având în vedere că tu comanzi și tot tu îți faci programul, poți fi nesimțit, că nimeni n-are ce-ți face. Adică poți păstra ierarhia de dinainte fără probleme: familia pe primul loc, slujba pe al doilea sau chiar al treilea. Iar noi, alegătorii, cetățenii, suntem înduioșați să aflăm asta… dar nu prea. Ne bucură și ne înduioșează dedicația unui tătic pentru familia lui, pentru micuții care au nevoie de el, ne bucură să îl vedem distrându-se ca un om obișnuit, dar ceva parcă nu e în regulă. Pentru că am votat un om care să facă treabă pentru noi, nu să se plimbe tot mandatul și să se distreze cu familia.

Și unde mai pui că Iohannis avea doar soția căreia să îi dedice timp, dar Nicușor are și parteneră, și copii mici. Nu vreau să fiu pesimist, dar nu sună prea bine asta. Am avut un președinte plimbăreț și cheltuitor. Mi-e teamă că vom avea unul familist, prea familist. Și nu e de condamnat, doar că…

E valabil la multe funcții, meserii, acest lucru. Sunt atâtea filme, în special americane, cu tați polițiști sau medici sau mai știu eu ce, care își pun datoria înaintea familiei – și niciunul nu e fericit. O fi Nicușor Dan omul care să își sacrifice familia pentru bunăstarea și binele României? Sincer să fiu, eu unul nu aș face-o. Și nu o spun de dragul argumentului, dar pur și simplu nu văd cum aș putea proceda în așa fel încât să fiu plecat prin țări străine cu zilele, în ședințe sau la birou uneori non-stop, dar să fiu prezent și să mă joc și cu copiii, și să o mulțumesc și pe soție. Uman vorbind e o misiune cu adevărat imposibilă.

Mă uit la oamenii de stat care au fost la întâlnirea cu Trump și Zelenski la Casa Albă. Președintele ucrainean era cel mai tânăr, el are doi copii, dar la vârste la care nu mai trebuie să stai doar cu ei: unul de 20 de ani, altul de 12. Giorgia Meloni ar fi pe locul doi: are un singur copil de 9 ani și e și divorțată. Toți ceilalți sunt liberi, au copii mari. No comment.

Nicușor Dan are doi copii: unul de 9 și unul de 3 ani. E președintele cu cei mai mici copii. Statistic vorbind, e o combinație nefericită pentru un șef de stat. Unde mai pui faptul că cei doi sunt făcuți, vorba aia, la bătrânețe, adică după 45 de ani, când părintele este cel mai grijuliu, cel mai sensibil, cel mai panicard. Se vede mereu cu ochiul liber diferența dintre un părinte tânăr și unul mai în vârstă cu copii mici: cei din a doua categorie tind să devină de prea multe ori paranoici, o reacție firească pentru că au muncit toată viața și au realizat că cel mai important lucru din lume nu e nimic altceva decât familia și copiii, și sunt în stare să facă orice ca să păstreze valoarea asta neatinsă.

Sunt curios cum va reuși să gestioneze președintele României toate aceste probleme care îi stau pe cap. Toate sunt presante, toate sunt importante. Niciuna nu e de neglijat ori de amânat. Toate trebuie făcute aici și acum. Și a nimerit și într-o perioadă extrem de dură a istoriei, care cere implicare multă și forță. Pariuri?

Briscan Zara este scriitor și publicist

