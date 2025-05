Tatuaje pe creier

Nu cred că vreunul dintre cititorii mei are dubii asupra votului meu de duminică mai ales că pentru orice om civilizat, educat și orientat spre Europa nu există decât o singură opțiune. De aceea, aș vrea să creionez aici nu un tablou pentru cei care oricum îl vor vota pe Nicușor Dan, ci pentru cei care, scârbiți, au stat acasă până acum, dar care, poate, vor să înțeleagă miza uriașă a acestor alegeri. Mai ales că mașinile de tatuat creiere ale Moscovei bâzâie asurzitor.

În orice rundă de alegeri prezidențiale au fost confruntări exaltate, pasionale, iraționale și contondente între partizanii celor doi finaliști. E și firesc să fie așa cât timp președintele are o poziție importantă în jocul politic, fiind (spre deosebire de parlamentarii aleși pe lista făcută de mafioții centrali) politicianul cu cea mai mare legitimitate, căci este ales direct de către cetățeni. Deși regimul semi-prezidențial născocit de Iliescu nu oferă întreaga putere președintelui (ca să nu fie prea stridentă amintirea dictatorului atotputernic asasinat în ziua de Crăciun, regim care a perfecționat aranjamentele pe sub masă și influența devastatoare a serviciilor și corupției asupra masei de parlamentari hulpavi), el nu este totuși, ca în cazul Ungariei, doar o fantoșă de scos în public din când în când, țara fiind condusă de un prim-ministru care poate fi ales pe viață. La noi, președintele face politica externă și are formal în subordine serviciile secrete (vreo cinci în prima linie). De unde interesul pentru această poziție din care un președinte jucător poate face multe lucruri. Iar azi, mai mult ca oricând, conjunctura internațională, războiul de agresiune al Rusiei din coasta noastră și virajul amețitor al politicii duse la Casa Albă de un admirator al dictatorului moscovit vinovat de crime împotriva umanității fac din alegerile de la noi un moment de turnesol politic care ar putea să ne afecteze grav și ireversibil viitorul.

Dacă până mai ieri se spunea „ați prostit poporul/ cu televizorul”, acum lucrurile sunt cu mult mai complicate. Nu numai pentru că sunt mai multe „televizoare” aparținând unor securiști condamnați a căror politică de împuțire a climatului social, de manipulare, minciună și violență au generat un tsunami de dejecții spălătoare pe creier, ci pentru că, odată cu social media, canalele de influențare prin mesaje subliminale, filmulețe, meme și manipulare stenică, țintită pe creierașele lucioase de care vorbeam au devenit atotputernice. Profitând de cretinismul guvernanților care au lăsat această uriașă tarla de comunicare nesupravegheată, la îndemâna profesioniștilor în manipulare, interni și externi, mașinăriile perfide de tatuat creiere ale Rusiei care, după cum arată specialiștii, au fost calibrate încă de acum patru ani pentru a-l propulsa pe Călin Georgescu și-au îndeplinit misiunea. Căci dacă nu ar fi fost oprit semilegal de Curtea Constituțională, domnul Kremlin câștiga președinția aruncându-ne în haos politic și economic. Cum argatul lui de azi mai poate fi oprit, poate nu ar fi rău să răspundem la întrebarea stenică a turmei voioase care se îndreaptă în galop spre prăpastie trăgându-ne și pe noi: care ruși, dom’le, AVEȚI VREO DOVADĂ? Cum în buncărul de lângă Moscova unde se ascunde ca un șobolan laș nu există absolut nimic electronic, ordinele criminale fiind verbale sau, cele de stat, scrise într-un singur exemplar la mașina de scris cu car mare, firește că nu are nimeni vreo dovadă scrisă. Dar asta nu înseamnă că nu pot fi identificate urmele violului informațional.

Cum Rusia a fost și a rămas un un regim criminal, fără onoare, agresiv și mincinos, activitatea ei de destabilizare a țărilor civilizatei a rămas constantă. De exemplu, măsurile active ale KGB-ului au rămas neclintite și ele constituie desenul de bază al tatuajelor pe creier implementate proștilor naivi de oriunde. Iată care erau aceste linii de acțiune păstrate de nihilismul ideologic putinist și după falimentul marxist-leninismului: 1. Occidentul este agresiv, militarist și imperialist; 2. Moscova „luptă” pentru pace; 3. Occidentul este decadent (droguri, LGBT, sărăcie etc.); 4.Aliații Vestului sunt naziști; 5. Industria vestică e un pericol pentru planetă (poluare, centrale atomice, arme chimice, încălzire globală etc.); 6. SUA dictează europenilor și aliaților săi, controlându-le resursele și politica externă. Cred că și pentru trepanați e evidentă continuitatea criminalității ideologice și informaționale dintre URSS și Rusia. De altfel, într-un raport al Euro-Atlantic Resilience Center Romania e scris negru pe alb: „Resortul instituțional constă în supraviețuirea aparatului de dezinformare și propagandă moștenit de Federația Rusă de la URSS. După căderea URSS, Direcția I a KGB a fost încorporată în serviciul de informații externe al Federației Ruse, SVR, cu tot cu Serviciul A, departamentul dedicat «măsurilor active». De asemenea, și serviciul secret intern al Federației Ruse, FSB, și-a creat o direcție dedicată dezinformării în 1999. Structurile de război informațional sovietice au fost astfel păstrate într-o stare de «hibernare», reintegrate sau reînființate în SVR și FSB, pentru a fi ulterior repuse în funcțiune la capacitate maximă de către Vladimir Putin, pe fondul refacerii economice a Rusiei și al rupturii politice cu Occidentul. Acțiunile hibride ale Moscovei au vizat inițial statele post-sovietice, prin raportare la apartenența lor la așa-zisa «lume rusă» (russkiy mir), dar au devenit rapid un element central al strategiei Kremlinului de proiecție a puterii la nivel global.”ii

E inutil, cred, să detaliez cum fiecare dintre desenele de fond cuprinse în aceste linii de acțiune au fost colorate cu propagandă specializată (de exemplu, biata Rusie ce să facă în fața militarismului occidental care voia NATO în Ucraina? A fost obligată să atace ea prima, nu? Însă e evident că ea nu vrea nimic altceva decât „pace”, de aia ucide zilnic copii și civili!). Și, pe rând, luați toate celelalte direcții și vedeți ce narațiune corespunzând unei linii de manipulare o auziți zilnic difuzată, prin viu grai, Facebook sau Tiktok, de cei tatuați pe creier. Cum ajung aceste mesaje la milioane de proști naivi care le iau în serios și le distribuie iresponsabil lipsiți de orice urmă de rațiune și capacitate critică? Păi a arătat recent Hotnews cum: „România este un stat dictatorial care execută ordinele Uniunii Europene și pe care va trebui să-l eliberez” ne spune moroiul virtual al criminalului moscovit în milioanele de mesaje distribuite pe Tiktok de idioții săi utili din Româniaiii ale căror creiere sunt artistic modelate cu tatuajele ideologice potrivite de zeci de mii de troli și de boți automați care reiau la nesfârșit, până la îngurgitarea completă și regurgitarea prostească pe Whatsapp, Tiktok sau Facebook, a mesajelor potrivite. De exemplu, cum scrie peste tot un imbecil: „avem de ales între Plicușor Dan care vrea război și George Simion care vrea pace”. Să mori tu? Asta avem de ales?

Așa că le-aș spune celor nehotărâți, dar cu creierul încă neamprentat: ia verificați mesajele lui Semiom și vedeți dacă nu cumva se aliniază vreuneia din cele șase direcții de acțiune ale KGB-ului (da, chiar și cu transformarea ultimei după ce un marțafoi salvat de la faliment în 1988 cu bani sovietici a ajuns „stăpânul inelelor” pe tronul lui Washington), dacă cumva vreți dovezi. Cât despre nemuritoarele mele doamne de la țară dependente de Tiktokiv cărora le-am promis o revenire după Paște, mă aștept și de la ele să realizeze că Epigonul, deși „are fața ca guru” nu e Mesia, maică. Vorba celor de la Finacial Times: nu e decât un amărât de football hooligan. Așa că, duminică, dați-i un pumn în vot!

iUn exemplu recent: raportul Secretariatului Genaral al Apărătii și al Securității Naționale din Franța care detaliază activitatea destabilizatoare a grupării Storm 1516 a spionajului putinist

iiPentru curioși, raportul e aici

iiiVezi detalii aici

ivPână și eu mă mai amuz cu asta

Florin Cîntic este istoric, director al Arhivelor Naționale, Filiala Iași și scriitor

