Taxată de arbitri, Poli respiră după remiza echitabilă din modestul derby regional de aseară, de la Botoșani

FC: Anestis – Diez (70 Mouaddib), Matricardi, Miron, Pavlovic – Aldair, Petro – Florescu (65 Sadiku), Ongenda (55 L. Fulop), Mitrov (65 Bodișteanu) – Chică-Roșă (55 Lopez).

Antrenor: Liviu Ciobotariu.

Politehnica: J. Fernandez – Guilherme Soares, F. Ilie, Samayoa, Atanaskoski – Gouet (75 Harrison), Bordeianu – Tailson (75 V. Gheorghe), Roman (90 Ștefanovici), Gheorghiță – Kamberi (87 Marchioni).

Antrenor: Emil Săndoi.

Cartonașe galbene: Pap (34 – în afara terenului), Matricardi (83).

Arbitri: Viorel Flueran; Daniel Mitruți, Alexandru Vodă.

1-0, min. 29: după ce s-a distrat cu Ilie și Bordeianu, Ongenda a centrat din lateral stânga, Chică-Roșă s-a desprins din marcajul lui Atanaskoski și a reluat din cădere, de la 8 metri, poziție centrală;

1-1, min. 84: Anestis a respins în față șutul trimis de Bordeianu, dintr-o lovitură liberă de la 30 de metri, Gheorghiță a reluat din mijlocul careului.

Altă dată un derby care se juca cu casa închisă, duelul Botoșani – Iași a atras foarte puțină lume aseară în tribunele arenei din nordul Moldovei, vremea friguroasă și nivelul actual al fotbalului de primă ligă alungând lumea de pe stadion.

Iașul a dominat, dar a dat în bară, FC a punctat la primul șut pe poartă

Fanii gazdelor care nu au onorat invitația de a merge la meci nu au avut ce regreta în start, care a fost dominat de oaspeți.

Poli, care a punctat la posesie, nu a fost însă suficient de clară la finalizare, nereușind să trimită vreun șut pe poartă în primele 45 de minute. Totuși, Iașul a fost foarte aproape de a conduce încă din minutul 11, când șutul frumos, puternic, al lui Roman, de la 20 de metri, lateral dreapta, a trăznit bara transversală.

În loc de 0-1 a fost, apoi, 1-0 deoarece Politehnica a arătat, din nou, că este foarte fragilă defensiv, FC punctând prin Chică-Roșă la primul șut pe poartă, apărut abia în minutul 29. Mai mult, atacantul botoșănenilor a fost la un pas de a semna o dublă, însă șutul acestuia din minutul 41, apărut după o (nouă) gafă a lui Ilie, a fost modest, Fernandez reușind să pareze.

Egalare pe final

Pauza a dat (doar) iluzia că a adus o deschidere a apetitului celor două echipe legate de căutarea golului, în primele cinci minute ale actului doi apărând tot atâtea șuturi pe poartă cât în prima repriză. Portarii au fost însă atenți la încercările lui Aldair (48) și Tailson (50), astfel că meciul a rulat în continuare cu rezultatul primului act, deși, apoi, și Lopez (62) s-a aflat într-o situație foarte bună de a marca, „capul” argentinianului fiind însă modest.

Partida și-a pierdut, treptat, din intensitate, lucru care le-a convenit perfect gazdelor, care au lăsat posesia adversarilor și au încercat să conserve rezultatul. Astfel, Anestis a fost deranjat până spre final doar de șutul slab al lui Tailson (69), replica lui Lopez (77) fiind pe aceleași coordonate.

Fotbalul nu a fost însă nedrept aseară, cu șase minute înainte de final Gheorghiță reușind o egalare care a dus realitatea din teren și pe tabelă.

Astfel, chiar dacă, la fel ca adversarul, nu a jucat grozav, Politehnica a scăpat de o înfrângere nemeritată și va intra în următoarea rundă cu un avans de trei puncte față de primul loc care duce la baraj.

Gol venit din camera VAR, după o decizie la limită, penalty neacordat Iașului!

* Golul lui Chică-Roșă a fost validat după o analiză de circa trei minute din camera VAR, unde au stat Iulian Dima și Claudiu Marcu. Inițial, Flueran anulase reușita, ca urmare a faptului că Mitruți a considerat că botoșăneanul era în ofsaid. Liniile prezentate pe reluările TV au fost foarte apropiate, iar punctele de reper luate în calcul au fost discutabile.

* În minutul 43, Matricardi l-a lovit peste picior pe Kamberi în careu, însă arbitrul nu a acordat penalty-ul cuvenit, el nefiind chemat nici din camera VAR pentru a revedea faza!

* FC l-a pierdut la încălzire (și) pe Francisco Junior, care s-a accidentat, locul lui în formula de start fiind luat de Petro.

* Rezerve neutilizate la oaspeți au fost Ailenei, Claudio Silva, Todoroski, Miskovic, Itu, M. Tănasă, Teixeira, D. Popa.

Săndoi: „Rezultat echitabil”

* Originar din Flămânzi, județul Botoșani, căpitanul de echipă al Iașului, Bordeianu, s-a afirmat la gazde, club de care a aparținut șapte ani.

* Antrenorul gazdelor, Liviu Ciobotariu, a lucrat la Poli în sezonul 2012-2013.

* La meci au asistat doar 1655 de spectatori, poate cea mai scăzută asistență din istoria duelurilor Botoșani – Iași. Printre spectatori s-a numărat și fostul antrenor al Politehnicii, Leo Grozavu, care a lucrat în trecut și la Botoșani.

* Poli s-a întors imediat după meci acasă, începând de astăzi urmând să pregătească meciul de sâmbătă, de la Buzău, cu Gloria, duel care va începe la ora 17:30.

* Emil Săndoi: „Un rezultat echitabil, cu ceva plusuri pentru noi. Dacă o echipă ar fi trebuit să câștige, aceea ar fi trebuit să fim noi, deoarece am controlat jocul. Poate dacă deschideam noi scorul, altfel ar fi curs meciul. Am luat gol după o fază simplă, Botoșaniul a închis bine, însă noi nu am cedat, iar jocul ne-a răsplătit”.

